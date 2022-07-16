  "Не можу мовчати". Билык переписала слова песни "Мовчати". Теперь она не о любви, а о войне

Билык: Ми виключим світло і будем мовчати, бо вирішив диявол в нас бомби кидати
Фото: Ирина Билык / Facebook
Украинская певица Ирина Билык 16 июля разместила на своем канале в YouTube новую версию песни "Мовчати", которую впервые исполнила в 2003 году в дуэте с украинским артистом Кузьмой Скрябиным. Слова и музыку к лирической композиции написал Кузьма Скрябин.
"Ми виключим світло і будем мовчати, бо вирішив диявол в нас бомби кидати", – поет певица.
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