  "Не можу мовчати". Билык переписала слова песни "Мовчати". Теперь она не о любви, а о войне

Билык: Ми виключим світло і будем мовчати, бо вирішив диявол в нас бомби кидати Фото: Ирина Билык / Facebook

"Ми виключим світло і будем мовчати, бо вирішив диявол в нас бомби кидати", – поет певица.

В первой версии эта строчка песни была о любви.

"Не можу... мовчати", – анонсировала композицию Билык.

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