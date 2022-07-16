Бульвар Шоубиз
 
16 июля, 2022
 
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"Не можу мовчати". Билык переписала слова песни "Мовчати". Теперь она не о любви, а о войне

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Билык: Ми виключим світло і будем мовчати, бо вирішив диявол в нас бомби кидати
Билык: Ми виключим світло і будем мовчати, бо вирішив диявол в нас бомби кидати
Фото: Ирина Билык / Facebook

Украинская певица Ирина Билык 16 июля разместила на своем канале в YouTube новую версию песни "Мовчати", которую впервые исполнила в 2003 году в дуэте с украинским артистом Кузьмой Скрябиным. Слова и музыку к лирической композиции написал Кузьма Скрябин.

"Ми виключим світло і будем мовчати, бо вирішив диявол в нас бомби кидати", – поет певица.

В первой версии эта строчка песни была о любви. 

"Не можу... мовчати", – анонсировала композицию Билык.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Irina Bilyk / YouTube
Теги: Кузьма Скрябин, война России против Украины, Ирина Билык, российские оккупанты
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