Бульвар Шоубиз
 
07 июля, 2022
 
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"Делает все, чтобы куриные мозги перетекли в свиную жопу". Гордон высмеял Наташу Королеву, которая голой позировала вниз головой

Королева молчит о российской агрессии против Украины, но выкладывает в сеть свои откровенные снимки
Королева молчит о российской агрессии против Украины, но выкладывает в сеть свои откровенные снимки
Фото: koroleva__star/ Instagram

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева выставила в Instagram Stories свое старое фото, на котором запечатлена голой, стоя на руках. Снимок также был размещен в Instagram Stories страницы "Боже, яке кончене", администраторы которой высмеивают образ жизни населения страны-агрессора РФ.

Впервые артистка опубликовала этот снимок в 2019 году. О нем, в частности, писали издание "Главред" и сайт "Факты".

В этот раз артистка использовала фото для того, чтобы рассказать, сколько времени она уделяет спорту. По словам Королевой, ей достаточно менее 30 минут в день, чтобы оставаться в форме. 

Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон отреагировал на откровенное фото артистки, замалчивающей войну.

"Киевлянка Наташа Королева, не поддержавшая Украину, делает все, чтобы куриные мозги перетекли в свиную жопу. Ну или наоборот", – написал он.

"Испанский стыд. У них там с трусами действительно какая-то беда", – отреагировали на публикацию подписчики Гордона.

"Удивительно прип...зденная женщина", – написали фолловеры. 

Контекст:

Наташа Королева внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима.

Теги: Дмитрий Гордон, война России против Украины, Наташа Королева
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