"Делает все, чтобы куриные мозги перетекли в свиную жопу". Гордон высмеял Наташу Королеву, которая голой позировала вниз головой

Королева молчит о российской агрессии против Украины, но выкладывает в сеть свои откровенные снимки Фото: koroleva__star/ Instagram

Впервые артистка опубликовала этот снимок в 2019 году. О нем, в частности, писали издание "Главред" и сайт "Факты".

В этот раз артистка использовала фото для того, чтобы рассказать, сколько времени она уделяет спорту. По словам Королевой, ей достаточно менее 30 минут в день, чтобы оставаться в форме.

Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон отреагировал на откровенное фото артистки, замалчивающей войну.

"Киевлянка Наташа Королева, не поддержавшая Украину, делает все, чтобы куриные мозги перетекли в свиную жопу. Ну или наоборот", – написал он.

"Испанский стыд. У них там с трусами действительно какая-то беда", – отреагировали на публикацию подписчики Гордона.

"Удивительно прип...зденная женщина", – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)