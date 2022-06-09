Бульвар Шоубиз
 
09 июня, 2022
 
Новости

"Снова вместе". Брежнева показала всех своих сестер и мать. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Брежнева: Лучший подарок для мамы увидеть своих четырех дочек
Брежнева: Лучший подарок для мамы  – увидеть своих четырех дочек
Фото: ververa / Inatagram

Украинская певица Вера Брежнева 8 июня в Instagram разместила ролик, в котором запечатлены мать и ее три сестры: старшая Галина и младшие Виктория и Анастасия.

Артистка отметила, что они собрались вместе по случаю 70-летия своей матери Тамары Галушки. 

"Снова вместе. Последний раз мы собирались в таком составе ровно пять лет назад. Главная ценность была, есть и будет – наша семья, – написала певица. – А лучший подарок для мамы, особенно сейчас, – увидеть своих четырех дочек пусть даже всего на сутки". 

Певица не уточнила, в какой стране они встретились, но сама она после нападения РФ на Украину переехала вместе с мужем в Италию. 

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия певицы – Галушка) родилась 3 февраля 1982 года в Днепродзержинске (Каменское) в многодетной семье.

Мать певицы Тамара Галушка ранее работала медсестрой на заводе. Отец Брежневой Виктор Галушка умер в 2015 году.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля
Елена ПОСКАННАЯ
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Елена ПОСКАННАЯ
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Если не справимся, то потом с автоматами будут бегать наши дети". Бронюк призвал русскоговорящих украинцев переходить на украинский язык
"Если не справимся, то потом с автоматами будут бегать наши дети". Бронюк призвал русскоговорящих украинцев переходить на украинский язык
"Снова вместе". Брежнева показала всех своих сестер и мать. Видео
"Снова вместе". Брежнева показала всех своих сестер и мать. Видео
"У девочки пластика намного лучше, чем у ее мамы". Экс-супруг Ани Лорак показал их подросшую дочь
"У девочки пластика намного лучше, чем у ее мамы". Экс-супруг Ани Лорак показал их подросшую дочь
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера
"Красивее, чем когда-либо!" 52-летняя Лопес вышла в свет без трусов и бюстгальтера
"Жанна, почему вы молчите?" Подписчики призвали Бадоеву рассказать о войне в Украине
"Жанна, почему вы молчите?" Подписчики призвали Бадоеву рассказать о войне в Украине
  Птушкин перешел на украинский язык и завел новый канал на YouTube вместо русскоязычного с 6 млн фолловеров
  Птушкин перешел на украинский язык и завел новый канал на YouTube вместо русскоязычного с 6 млн фолловеров
55-летняя Хайек снялась с двумя собаками на полу в ресторане. Фото
55-летняя Хайек снялась с двумя собаками на полу в ресторане. Фото
"Все обстоит иначе". Роднянский прокомментировал высказывание российской актрисы о причинах развода с его сыном – советником Зеленского
"Все обстоит иначе". Роднянский прокомментировал высказывание российской актрисы о причинах развода с его сыном – советником Зеленского
"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле
"Пьянствуете? Хорошо". Макаревич показал застолье в Израиле
"Имеющий уши, да услышит". Пугачева впервые публично поддержала Галкина, высмеивающего российских пропагандистов
"Имеющий уши, да услышит". Пугачева впервые публично поддержала Галкина, высмеивающего российских пропагандистов
"Всегда прошу разрешения ее сфотографировать". Мозговая опубликовала свежие фото младшей дочери
"Всегда прошу разрешения ее сфотографировать". Мозговая опубликовала свежие фото младшей дочери
40-летняя Спирс в третий раз выходит замуж – СМИ
40-летняя Спирс в третий раз выходит замуж – СМИ
Демин: Рашисты украли песню Скрябина "Мам". Уже холодильников и стиральных машин им мало
Демин: Рашисты украли песню Скрябина "Мам". Уже холодильников и стиральных машин им мало
"Від кулі Янгол захистить крилом". Сумская спела вместе с мужем. Видео
"Від кулі Янгол захистить крилом". Сумская спела вместе с мужем. Видео
"Мой ангел-хранитель! Защити моих детей от войны". Гвоздева показала фото отца, которого не стало восемь лет назад
"Мой ангел-хранитель! Защити моих детей от войны". Гвоздева показала фото отца, которого не стало восемь лет назад
"Вы боретесь за свою свободу". Йовович записала видео в поддержку украинцев
"Вы боретесь за свою свободу". Йовович записала видео в поддержку украинцев
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 