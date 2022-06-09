"Снова вместе". Брежнева показала всех своих сестер и мать. Видео

Артистка отметила, что они собрались вместе по случаю 70-летия своей матери Тамары Галушки.

"Снова вместе. Последний раз мы собирались в таком составе ровно пять лет назад. Главная ценность была, есть и будет – наша семья, – написала певица. – А лучший подарок для мамы, особенно сейчас, – увидеть своих четырех дочек пусть даже всего на сутки".

Певица не уточнила, в какой стране они встретились, но сама она после нападения РФ на Украину переехала вместе с мужем в Италию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)