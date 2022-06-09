"Снова вместе". Брежнева показала всех своих сестер и мать. Видео

Артистка отметила, что они собрались вместе по случаю 70-летия своей матери Тамары Галушки.
"Снова вместе. Последний раз мы собирались в таком составе ровно пять лет назад. Главная ценность была, есть и будет – наша семья, – написала певица. – А лучший подарок для мамы, особенно сейчас, – увидеть своих четырех дочек пусть даже всего на сутки".
Певица не уточнила, в какой стране они встретились, но сама она после нападения РФ на Украину переехала вместе с мужем в Италию.
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Вера Брежнева (настоящая фамилия певицы – Галушка) родилась 3 февраля 1982 года в Днепродзержинске (Каменское) в многодетной семье.
Мать певицы Тамара Галушка ранее работала медсестрой на заводе. Отец Брежневой Виктор Галушка умер в 2015 году.