"Столько всего было в личном – на несколько жизней хватит". 40-летняя Мейхер призналась, что война кардинально изменила ее жизнь

Мейхер: Сколько стресса, отчаяния, новых возможностей. Но, Господи, не такой ценой Фото: nadyameiher / Instagram

По словам 40-летней артистки, раньше она сама стремилась к переменам. В очередной раз необходимость что-то изменить в своей жизни она испытала за полтора года до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Почувствовала, что мне нужны какие-то серьезные изменения. Это было невыносимое чувство. Столько всего было и в личном, и в профессиональном – наверное, на несколько жизней хватит. А все равно не то! Я чувствовала, что теперь мне хочется кардинальных перемен. И вот война. Сколько всего изменилось кардинально, и продолжает меняться… Сколько стресса, отчаяния, новых возможностей, – призналась Мейхер. – Но, Господи, не такой ценой".

Резюмируя, певица отметила, что сейчас у нее появилась возможность и шанс осознать себя и ощущать жизнь по-настоящему.

О каких конкретно изменениях в ее жизни идет речь, артистка уточнять не стала.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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