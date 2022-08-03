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03 августа, 2022
 
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"Столько всего было в личном – на несколько жизней хватит". 40-летняя Мейхер призналась, что война кардинально изменила ее жизнь

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Мейхер: Сколько стресса, отчаяния, новых возможностей. Но, Господи, не такой ценой
Мейхер: Сколько стресса, отчаяния, новых возможностей. Но, Господи, не такой ценой
Фото: nadyameiher / Instagram

Полномасштабное вторжение РФ в Украину кардинально изменило жизнь украинской певицы, актрисы и дизайнера, жены российского бизнесмена Михаила Уржумцева Надежды Мейхер. Об этом она написала 3 августа в Instagram.

По словам 40-летней артистки, раньше она сама стремилась к переменам. В очередной раз необходимость что-то изменить в своей жизни она испытала за полтора года до полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

"Почувствовала, что мне нужны какие-то серьезные изменения. Это было невыносимое чувство. Столько всего было и в личном, и в профессиональном  наверное, на несколько жизней хватит. А все равно не то! Я чувствовала, что теперь мне хочется кардинальных перемен. И вот война. Сколько всего изменилось кардинально, и продолжает меняться… Сколько стресса, отчаяния, новых возможностей, – призналась Мейхер. – Но, Господи, не такой ценой". 

Резюмируя, певица отметила, что сейчас у нее появилась возможность и шанс осознать себя и ощущать жизнь по-настоящему.

О каких конкретно изменениях в ее жизни идет речь, артистка уточнять не стала. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2000 году Мейхер дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из коллектива Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

В 2014 году Мейхер вышла замуж за гендиректора российской компании Melon Fashion Group Михаила Уржумцева. У пары две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

У Мейхер также есть сын Игорь (2002), которого она родила в отношениях с украинским бизнесменом Александром Лищенко.

После нападения РФ Мейхер выступила в поддержку Украины. Она писала в Instagram, что занимается волонтерской деятельностью.

Отношения с Уржумцевым, который живет и работает в РФ, Мейхер не комментирует.

Теги: война России против Украины, Надежда Мейхер, певица
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