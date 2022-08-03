"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой

"Мы должны это сказать", – подписал ролик певец.
В ролике пара запечатлена в постели – Кацурина позирует в белой кружевной сорочке, а Dantes выбрал для съемки белую футболку.
Перед тем как обратиться к подписчикам, Кацурина и Dantes, которые ранее намекали на романтическую связь между ними, заявили, что "хотят сказать нечто важное".
"Нет смысла молчать, и мы с Дашей решили это сказать, – заявил на камеру Dantes. – Спасите животных от войны. Не проходите мимо – накормите, оставьте воды. Если есть возможность, возьмите животных из приюта".
Dantes и Кацурина призвали поддержать украинскую благотворительную организацию UAnimals, которая помогает животным.
"Благодарим за важное и нужное заявление", – отреагировали на ролик в UAnimals.
"Именно это мы и ожидали услышать", – прокомментировали видео поклонники.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Dantes 18 марта 2022 года заявил, что расстался с женой, украинской певицей Надей Дорофеевой. Оформлять развод супруги не намерены – официально артисты остаются мужем и женой.
30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником Дорофеевой является украинский ресторатор Михаил Кацурин, муж Дарьи Кацуриной. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.
У Кацуриных есть двое детей – дочь Александра и сын Иван.
19 марта, на следующий день после заявления Dantes и Дорофеевой о расставании, Кацурины также сообщили, что больше не пара. О разводе они не сообщали.
Кацурина и Dantes официально не подтверждали, что состоят в отношениях, но периодически публикуют фото, на которых запечатлены вместе, в том числе в Израиле.
26 июля певец разместил фото поцелуя в губы с Кацуриной.