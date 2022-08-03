"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой

Dantes в совместном ролике с Кацуриной призвал помочь животным во время войны Скриншот: vladimirdantes / Instagram

"Мы должны это сказать", – подписал ролик певец.

В ролике пара запечатлена в постели – Кацурина позирует в белой кружевной сорочке, а Dantes выбрал для съемки белую футболку.

Перед тем как обратиться к подписчикам, Кацурина и Dantes, которые ранее намекали на романтическую связь между ними, заявили, что "хотят сказать нечто важное".

"Нет смысла молчать, и мы с Дашей решили это сказать, – заявил на камеру Dantes. – Спасите животных от войны. Не проходите мимо – накормите, оставьте воды. Если есть возможность, возьмите животных из приюта".

Dantes и Кацурина призвали поддержать украинскую благотворительную организацию UAnimals, которая помогает животным.

"Благодарим за важное и нужное заявление", – отреагировали на ролик в UAnimals.

"Именно это мы и ожидали услышать", – прокомментировали видео поклонники.