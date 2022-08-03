Бульвар Шоубиз
 
03 августа, 2022
 
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"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой

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Dantes в совместном ролике с Кацуриной призвал помочь животным во время войны
Dantes в совместном ролике с Кацуриной призвал помочь животным во время войны
Скриншот: vladimirdantes / Instagram

Украинский певец Dantes, жена которого после расставания с ним сообщила о романе с украинским ресторатором Михаилом Кацуриным, 3 августа разместил в Instagram совместное видео с его женой и партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной.

"Мы должны это сказать", – подписал ролик певец.

В ролике пара запечатлена в постели – Кацурина позирует в белой кружевной сорочке, а Dantes выбрал для съемки белую футболку.

Перед тем как обратиться к подписчикам, Кацурина и Dantes, которые ранее намекали на романтическую связь между ними, заявили, что "хотят сказать нечто важное".

"Нет смысла молчать, и мы с Дашей решили это сказать,  заявил на камеру Dantes.  – Спасите животных от войны. Не проходите мимо –  накормите, оставьте воды. Если есть возможность, возьмите животных из приюта". 

Dantes и Кацурина призвали поддержать украинскую благотворительную организацию UAnimals, которая помогает животным.

"Благодарим за важное и нужное заявление", – отреагировали на ролик в UAnimals.

"Именно это мы и ожидали услышать", –  прокомментировали видео поклонники.

Контекст:

Dantes 18 марта 2022 года заявил, что расстался с женой, украинской певицей Надей Дорофеевой. Оформлять развод супруги не намерены – официально артисты остаются мужем и женой.

30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником Дорофеевой является украинский ресторатор Михаил Кацурин, муж Дарьи Кацуриной. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.

У Кацуриных есть двое детей – дочь Александра и сын Иван.

19 марта, на следующий день после заявления Dantes и Дорофеевой о расставании, Кацурины также сообщили, что больше не пара. О разводе они не сообщали.

Кацурина и Dantes официально не подтверждали, что состоят в отношениях, но периодически публикуют фото, на которых запечатлены вместе, в том числе в Израиле.

26 июля певец разместил фото поцелуя в губы с Кацуриной.

Теги: животные, Надя Дорофеева, ресторатор, Dantes, ролик, Даша Кацурина, расставание, Михаил Кацурин
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