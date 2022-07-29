  "Им сложно понимать, что оно и как. Они не видели, что происходит". Позитив высказался о покинувших Украину Потапе и Дорофеевой

По словам Позитива, ему не хватает общения с Потапом, которого он назвал "старшим братом и батей" Фото: positiff / Instagram

"Он тот человек, как и Monatik, как и Надя [Дорофеева], который выехал из страны еще до полномасштабного вторжения. Мне кажется, что когда я с ними разговариваю, им сложно понимать, что оно и как. Они не видели этих ракет, не видели, что здесь действительно происходит, не были пока в тех местах, в которых были мы", – заявил артист.

По словам Позитива, ему не хватает общения с Потапом, которого он во время интервью назвал "старшим братом и батей".

"Я все равно ему пишу. Он мне пишет, – добавил певец. – Это все есть, но оно другое – это общение".

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Видео: Люкс ФМ / YouTube