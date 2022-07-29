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29 июля, 2022
 
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"Им сложно понимать, что оно и как. Они не видели, что происходит". Позитив высказался о покинувших Украину Потапе и Дорофеевой

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По словам Позитива, ему не хватает общения с Потапом, которого он назвал "старшим братом и батей"
По словам Позитива, ему не хватает общения с Потапом, которого он назвал "старшим братом и батей"
Фото: positiff / Instagram

Украинский певец Позитив (Алексей Завгородний) после полномасштабного вторжения РФ в Украину очень редко общается со своим другом и коллегой Потапом (Алексеем Потапенко), который до войны уехал в Испанию. Об этом он рассказал 29 июля в интервью радио "Люкс ФМ".

"Он тот человек, как и Monatik, как и Надя [Дорофеева], который выехал из страны еще до полномасштабного вторжения. Мне кажется, что когда я с ними разговариваю, им сложно понимать, что оно и как. Они не видели этих ракет, не видели, что здесь действительно происходит, не были пока в тех местах, в которых были мы", – заявил артист.

По словам Позитива, ему не хватает общения с Потапом, которого он во время интервью назвал "старшим братом и батей".

"Я все равно ему пишу. Он мне пишет,  добавил певец.  Это все есть, но оно другое – это общение".

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Позитив вместе с Потапом до войны выступал в составе украинской группы Mozgi, а с Дорофеевой до марта 2020 года – в дуэте "Время и стекло". 

Сейчас Потап и Дорофеева находятся за границей. Они проводят благотворительные концерты в поддержку Украины. 

Monatik вернулся в Украину в середине июля. После возвращения он дал первый концерт на станции метро в Киеве.

Теги: Время и Стекло, Алексей Завгородний
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