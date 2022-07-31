"Я очень обрадовалась". Жена нового бойфренда Дорофеевой показала, какое ее совместное фото с Dantes поставила ей на заставку телефона дочь

На снимке артист позирует, глядя в телефон с сыном Кацуриной на руках.

По словам Кацуриной, это фото на заставку телефона поставила ее дочь Александра.

"И я очень обрадовалась", – призналась Кацурина.

Контекст:

Dantes 18 марта 2022 года заявил, что расстался с женой, украинской певицей Надей Дорофеевой. Оформлять развод супруги не намерены – официально артисты остаются мужем и женой.

30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником Дорофеевой является украинский ресторатор Михаил Кацурин, муж Дарьи Кацуриной. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.

У Кацуриных есть двое детей дочь Александра и сын Иван.

19 марта, на следующий день после заявления Dantes и Дорофеевой о расставании, Кацурины также сообщили, что больше не пара. О разводе они не сообщали.

Кацурина и Dantes официально не подтверждали, что состоят в отношениях, но периодически публикуют фото, на которых запечатлены вместе, в том числе в Израиле.

26 июля певец разместил фото поцелуя в губы с Кацуриной.