"Я очень обрадовалась". Жена нового бойфренда Дорофеевой показала, какое ее совместное фото с Dantes поставила ей на заставку телефона дочь

На снимке артист позирует, глядя в телефон с сыном Кацуриной на руках.
По словам Кацуриной, это фото на заставку телефона поставила ее дочь Александра.
"И я очень обрадовалась", – призналась Кацурина.
Dantes 18 марта 2022 года заявил, что расстался с женой, украинской певицей Надей Дорофеевой. Оформлять развод супруги не намерены – официально артисты остаются мужем и женой.
30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником Дорофеевой является украинский ресторатор Михаил Кацурин, муж Дарьи Кацуриной. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.
У Кацуриных есть двое детей дочь Александра и сын Иван.
19 марта, на следующий день после заявления Dantes и Дорофеевой о расставании, Кацурины также сообщили, что больше не пара. О разводе они не сообщали.
Кацурина и Dantes официально не подтверждали, что состоят в отношениях, но периодически публикуют фото, на которых запечатлены вместе, в том числе в Израиле.
26 июля певец разместил фото поцелуя в губы с Кацуриной.