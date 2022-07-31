Бульвар Шоубиз
 
31 июля, 2022
 
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"Я очень обрадовалась". Жена нового бойфренда Дорофеевой показала, какое ее совместное фото с Dantes поставила ей на заставку телефона дочь

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кацурин (слева) стал новым бойфрендом жены Dantes
Кацурин (слева) стал новым бойфрендом жены Dantes
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский ресторатор Дарья Кацурина 31 июля разместила в Instagram фото, на котором запечатлена вместе с дочерью и сыном в компании украинского певца Dantes.

На снимке артист позирует, глядя в телефон с сыном Кацуриной на руках.

По словам Кацуриной, это фото на заставку телефона поставила ее дочь Александра.

"И я очень обрадовалась", – призналась Кацурина.

Скриншот: repyahovakate / Instagram
Скриншот: repyahovakate / Instagram

Контекст:

Dantes 18 марта 2022 года заявил, что расстался с женой, украинской певицей Надей Дорофеевой. Оформлять развод супруги не намерены – официально артисты остаются мужем и женой.

30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником Дорофеевой является украинский ресторатор Михаил Кацурин, муж Дарьи Кацуриной. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.

У Кацуриных есть двое детей дочь Александра и сын Иван.

19 марта, на следующий день после заявления Dantes и Дорофеевой о расставании, Кацурины также сообщили, что больше не пара. О разводе они не сообщали.

Кацурина и Dantes официально не подтверждали, что состоят в отношениях, но периодически публикуют фото, на которых запечатлены вместе, в том числе в Израиле.

26 июля певец разместил фото поцелуя в губы с Кацуриной

Теги: Надя Дорофеева, Dantes, Даша Кацурина, жена, Михаил Кацурин
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