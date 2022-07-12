Дорофеева выложила в сеть романтичное фото с Кацуриным после того, как его жена засветилась на отдыхе в Израиле вместе с Dantes

Артистка отключила комментарии под фото, оставив его без подписи.
Дорофеева обнародовала снимок после того, как жена и бизнес-партнер Михаила Кацурина Дарья Кацурина разместила в сети фото, на котором запечатлена во время отдыха в Израиле.
В кадре также изображены мужские руки, заплетающие ей косы. Подписчики по рукам узнали мужа Дорофеевой, украинского певца Dantes, который также находится в этой стране. Артист, реагируя на комментарии, не стал отрицать, что за кадром присутствует именно он.
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Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась с Dantes. Такой же пост одновременно с ней опубликовал тогда и Dantes. Пара прожила вместе семь лет. Детей у них нет.
Оформлять развод они пока не намерены – официально артисты остаются мужем и женой.
30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.
Ранее Кацурин состоял в отношениях со своим партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления Дорофеевой и Dantes. О разводе пара не сообщала.
Издание "Сегодня" в июне писало, что Дарья Кацурина после расставания с мужем состоит в отношениях с Dantes. В сети активно обсуждают перемены в личной жизни Дорофеевой, Dantes и Кацуриных.