Дорофеева выложила в сеть романтичное фото с Кацуриным после того, как его жена засветилась на отдыхе в Израиле вместе с Dantes

Дорофеева после расставания с Dantes состоит в отношениях с Кацуриным (второй справа), а его жена Дарья (крайняя справа) намекает на роман с мужем певицы Фото: vladimirdantes / Instagram

Артистка отключила комментарии под фото, оставив его без подписи.

Дорофеева обнародовала снимок после того, как жена и бизнес-партнер Михаила Кацурина Дарья Кацурина разместила в сети фото, на котором запечатлена во время отдыха в Израиле.

В кадре также изображены мужские руки, заплетающие ей косы. Подписчики по рукам узнали мужа Дорофеевой, украинского певца Dantes, который также находится в этой стране. Артист, реагируя на комментарии, не стал отрицать, что за кадром присутствует именно он.

View this post on Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)