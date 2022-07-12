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12 июля, 2022
 
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Дорофеева выложила в сеть романтичное фото с Кацуриным после того, как его жена засветилась на отдыхе в Израиле вместе с Dantes

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Дорофеева после расставания с Dantes состоит в отношениях с Кацуриным (второй справа), а его жена Дарья (крайняя справа) намекает на роман с мужем певицы
Дорофеева после расставания с Dantes состоит в отношениях с Кацуриным (второй справа), а его жена Дарья (крайняя справа) намекает на роман с мужем певицы
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 12 июля опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена во время поцелуя вместе со своим новым возлюбленным, украинским ресторатором Михаилом Кацуриным.

Артистка отключила комментарии под фото, оставив его без подписи.

Дорофеева обнародовала снимок после того, как жена и бизнес-партнер Михаила Кацурина Дарья Кацурина разместила в сети фото, на котором запечатлена во время отдыха в Израиле.

В кадре также изображены мужские руки, заплетающие ей косы. Подписчики по рукам узнали мужа Дорофеевой, украинского певца Dantes, который также находится в этой стране. Артист, реагируя на комментарии, не стал отрицать, что за кадром присутствует именно он.

Контекст:

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась с Dantes. Такой же пост одновременно с ней опубликовал тогда и Dantes. Пара прожила вместе семь лет. Детей у них нет. 

Оформлять развод они пока не намерены – официально артисты остаются мужем и женой.

30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.

Ранее Кацурин состоял в отношениях со своим партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления Дорофеевой и Dantes. О разводе пара не сообщала.

Издание "Сегодня" в июне писало, что Дарья Кацурина после расставания с мужем состоит в отношениях с Dantes. В сети активно обсуждают перемены в личной жизни Дорофеевой, Dantes и Кацуриных.

Теги: Израиль, Надя Дорофеева, развод, ресторатор, Dantes, жена, Dorofeeva, расставание, Михаил Кацурин
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