Бульвар Шоубиз
 
26 июля, 2022
 
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Dantes показал "братский" поцелуй в губы с женой нового бойфренда Дорофеевой

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Кацурин (слева) состоит в отношениях с женой Dantes, а он намекает на роман с женой Кацурина (в центре)
Кацурин (слева) состоит в отношениях с женой Dantes, а он намекает на роман с женой Кацурина (в центре)
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский певец Dantes 26 июля разместил в Instagram Stories фотоколлаж, составленный из снимков, на которых запечатлен с украинским ресторатором Дарьей Кацуриной.

На одном из фото Dantes и Кацурина запечатлены во время поцелуя в губы.

"Братский [поцелуй]", – прокомментировал фото артист.

Ранее издание "Сегодня" писало, что Dantes и Кацурина, вероятно, состоят в романтических отношениях. Пара не подтверждает, но и не опровергает это.

Скриншот: vladimirdantes / Instagram
Скриншот: vladimirdantes / Instagram

Контекст:

Dantes 18 марта 2022 года заявил, что расстался с женой, украинской певицей Надей Дорофеевой. Такой же пост одновременно с ним опубликовала тогда и артистка. Пара прожила вместе семь лет. Детей у них нет.

Оформлять развод они пока не намерены – официально артисты остаются мужем и женой.

30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником Дорофеевой является украинский ресторатор Михаил Кацурин, муж Дарьи Кацуриной. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.

У Кацуриных есть двое детей. О том, что они больше не вместе, супруги сообщили 19 марта, на следующий день после заявления Дорофеевой и Dantes. О разводе пара не сообщала.

Теги: Надя Дорофеева, Dantes, Даша Кацурина
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