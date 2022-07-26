Dantes показал "братский" поцелуй в губы с женой нового бойфренда Дорофеевой

Кацурин (слева) состоит в отношениях с женой Dantes, а он намекает на роман с женой Кацурина (в центре) Фото: vladimirdantes / Instagram

На одном из фото Dantes и Кацурина запечатлены во время поцелуя в губы.

"Братский [поцелуй]", – прокомментировал фото артист.

Ранее издание "Сегодня" писало, что Dantes и Кацурина, вероятно, состоят в романтических отношениях. Пара не подтверждает, но и не опровергает это.

Скриншот: vladimirdantes / Instagram