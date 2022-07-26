Dantes показал "братский" поцелуй в губы с женой нового бойфренда Дорофеевой

На одном из фото Dantes и Кацурина запечатлены во время поцелуя в губы.
"Братский [поцелуй]", – прокомментировал фото артист.
Ранее издание "Сегодня" писало, что Dantes и Кацурина, вероятно, состоят в романтических отношениях. Пара не подтверждает, но и не опровергает это.
Dantes 18 марта 2022 года заявил, что расстался с женой, украинской певицей Надей Дорофеевой. Такой же пост одновременно с ним опубликовала тогда и артистка. Пара прожила вместе семь лет. Детей у них нет.
Оформлять развод они пока не намерены – официально артисты остаются мужем и женой.
30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником Дорофеевой является украинский ресторатор Михаил Кацурин, муж Дарьи Кацуриной. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.
У Кацуриных есть двое детей. О том, что они больше не вместе, супруги сообщили 19 марта, на следующий день после заявления Дорофеевой и Dantes. О разводе пара не сообщала.