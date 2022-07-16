  "Сложился образ, что я семейный человек и вообще не трахаюсь". Dantes рассказал, как в сети отреагировали на его расставание с Дорофеевой

"Вова, а когда появилась новость, что вы с Надей расстались, сколько девушек тебе написало?" – спросил у певца участник шоу, украинский блогер Алексей Дурнев.
"Очень мало", – признался певец.
Артист объяснил это тем, что среди поклонниц у него сложился образ семьянина.
"У меня сложился образ, что я очень семейный человек, что я вообще не трахаюсь", – объяснил он.
Dantes 18 марта 2022 года заявил, что расстался с женой, украинской певицей Надей Дорофеевой. Такой же пост одновременно с ним опубликовала тогда и артистка. Пара прожила вместе семь лет. Детей у них нет.
Оформлять развод они пока не намерены – официально артисты остаются мужем и женой.
30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником Дорофеевой является украинский ресторатор Михаил Кацурин. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.
Ранее Кацурин состоял в отношениях со своим партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления Дорофеевой и Dantes. О разводе пара не сообщала.
Издание "Сегодня" в июне писало, что Дарья Кацурина после расставания с мужем состоит в отношениях с Dantes.