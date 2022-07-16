  "Сложился образ, что я семейный человек и вообще не трахаюсь". Dantes рассказал, как в сети отреагировали на его расставание с Дорофеевой

Dantes: Сколько девушек мне написало? Очень мало Фото: vladimirdantes / Instagram

"Вова, а когда появилась новость, что вы с Надей расстались, сколько девушек тебе написало?" – спросил у певца участник шоу, украинский блогер Алексей Дурнев.

"Очень мало", – признался певец.

Артист объяснил это тем, что среди поклонниц у него сложился образ семьянина.

"У меня сложился образ, что я очень семейный человек, что я вообще не трахаюсь", – объяснил он.

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Видео: ЛЬВЫ НА ДЖИПЕ / YouTube