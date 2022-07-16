Бульвар Шоубиз
 
16 июля, 2022
 
Новости

"Сложился образ, что я семейный человек и вообще не трахаюсь". Dantes рассказал, как в сети отреагировали на его расставание с Дорофеевой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Dantes: Сколько девушек мне написало? Очень мало
Dantes: Сколько девушек мне написало? Очень мало
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский певец Dantes во время участия в шоу "Срач", запись которого 13 июля опубликована на YouTube-канале "Львы на джипе", заявил, что после расставания с украинской певицей Надей Дорофеевой очень мало получил сообщений от поклонниц.

"Вова, а когда появилась новость, что вы с Надей расстались, сколько девушек тебе написало?" – спросил у певца участник шоу, украинский блогер Алексей Дурнев.

"Очень мало", – признался певец.

Артист объяснил это тем, что среди поклонниц у него сложился образ семьянина.

"У меня сложился образ, что я очень семейный человек, что я вообще не трахаюсь", – объяснил он.

ВИДЕО
Видео: ЛЬВЫ НА ДЖИПЕ / YouTube
Контекст:

Dantes 18 марта 2022 года заявил, что расстался с женой, украинской певицей Надей Дорофеевой. Такой же пост одновременно с ним опубликовала тогда и артистка. Пара прожила вместе семь лет. Детей у них нет.

Оформлять развод они пока не намерены – официально артисты остаются мужем и женой.

30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником Дорофеевой является украинский ресторатор Михаил Кацурин. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.

Ранее Кацурин состоял в отношениях со своим партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления Дорофеевой и Dantes. О разводе пара не сообщала.

Издание "Сегодня" в июне писало, что Дарья Кацурина после расставания с мужем состоит в отношениях с Dantes.

Теги: семья, Надя Дорофеева, развод, Dantes
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