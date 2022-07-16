  Трасс в первом раунде выборов лидера Консервативной партии повторила образ Тэтчер

Соответствующее видео опубликовано 16 июля на YouTube-канале The Telegraph.

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В сети обратили внимание на то, что Трасс во время дебатов повторила образ бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, в котором она появилась во время своего предвыборного обращения в 1979 году.

Контекст:

Маргарет Тэтчер – первая женщина, ставшая премьер-министром европейского государства, занимала этот пост в Великобритании с 1979-го по 1990 год.

На то, что Трасс повторяет образы Тэтчер, в феврале 2022 года обратило внимание издание The Telegraph.

10 июля 2022 года стало известно, что Трасс является одним из вероятных кандидатов на пост лидера Консервативной партии, а следовательно, и премьер-министра страны, после того как занимающий эти должности Борис Джонсон 7 июля написал заявление об отставке.

Трасс является членом Консервативной партии с 1996 года. Она занимала различные должности в правительстве Британии при трех последних премьерах – Дэвиде Кэмероне, Терезе Мэй и Борисе Джонсоне.

Трасс занимает четкую проукраинскую и антипутинскую позицию. Например, в мае она призвала не "умиротворять Путина", а бороться с агрессией РФ силой, а в конце июня заявила о необходимости удвоить усилия партнеров, которые оказывают Украине поддержку в связи с полномасштабным вторжением России.