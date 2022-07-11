Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Британии

Трасс стала 10-м кандидатом на пост британского премьера. В статье она отметила, что начнет сокращать налоги с первого дня, если станет премьер-министром.
Также она подчеркнула, что в роли премьер-министра готова работать на то, чтобы обеспечить поражение российского президента Владимира Путина в войне против Украины.
Трасс является членом Консервативной партии с 1996 года. Она занимала различные должности в правительстве Британии при трех последних премьерах – Дэвиде Кэмероне, Терезе Мэй и Борисе Джонсоне.
Кроме того, Трасс занимает четкую проукраинскую и антипутинскую позицию. Например, в мае она призвала не "умиротворять Путина", а бороться с агрессией РФ силой, а в конце июня заявила о необходимости удвоить усилия партнеров, которые оказывают Украине поддержку в связи с полномасштабным вторжением России.
Нынешний премьер и лидер Консервативной партии Британии Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Этому решению предшествовали два крупных скандала с его участием: вечеринка в резиденции премьера на Даунинг-стрит в период жесткого локдауна, а также назначение организатором правительственной партии в парламенте депутата-консерватора Кристофера Пинчера, которого обвиняли в пьяном дебоше и приставаниях к мужчинам в частном клубе.
С момента его отставки об участии в гонке за пост лидера Консервативной партии и главы британского правительства объявили уже девять человек.
В то же время министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который, согласно результатам опроса YouGov, мог стать наиболее перспективным потенциальным кандидатом на пост лидера Консервативной партии, отказался выдвигать свою кандидатуру.