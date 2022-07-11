Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Британии

Трасс стала 10-м кандидатом на пост британского премьера. В статье она отметила, что начнет сокращать налоги с первого дня, если станет премьер-министром.

Также она подчеркнула, что в роли премьер-министра готова работать на то, чтобы обеспечить поражение российского президента Владимира Путина в войне против Украины.

Трасс является членом Консервативной партии с 1996 года. Она занимала различные должности в правительстве Британии при трех последних премьерах – Дэвиде Кэмероне, Терезе Мэй и Борисе Джонсоне.

Кроме того, Трасс занимает четкую проукраинскую и антипутинскую позицию. Например, в мае она призвала не "умиротворять Путина", а бороться с агрессией РФ силой, а в конце июня заявила о необходимости удвоить усилия партнеров, которые оказывают Украине поддержку в связи с полномасштабным вторжением России.