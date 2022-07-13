  Dantes: Секс три на три? Я так, кстати, развелся

По правилам шоу, участники, разделившись на команды по три человека, шутят на темы, которые предлагают зрители. Одной из таких тем стало отношение к сексу втроем.
Приступая к обсуждению этой темы, певец оказался третьим в команде, и сыронизировал по этому поводу.
"Секс три на три? – переспросил он. – Я так, кстати, развелся".
Dantes 18 марта 2022 года заявил, что рассталcя с женой, украинской певицей Надей Дорофеевой. Такой же пост одновременно с ним опубликовал тогда и артистка. Пара прожила вместе семь лет. Детей у них нет.
Оформлять развод они пока не намерены – официально артисты остаются мужем и женой.
30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником Дорофеевой является украинский ресторатор Михаил Кацурин. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.
Ранее Кацурин состоял в отношениях со своим партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления Дорофеевой и Dantes. О разводе пара не сообщала.
Издание "Сегодня" в июне писало, что Дарья Кацурина после расставания с мужем состоит в отношениях с Dantes.
11 июля Кацурина разместила в сети фото, на котором запечатлена во время отдыха в Израиле. В кадре также изображены мужские руки, заплетающие ей косы. Подписчики по рукам узнали Dantes, который также находится в этой стране. Артист, реагируя на комментарии, не стал отрицать, что за кадром присутствует именно он.