Бульвар Шоубиз
 
13 июля, 2022
 
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Dantes: Секс три на три? Я так, кстати, развелся

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Dantes и Дорофеева сообщили о расставании в марте после семи лет брака
Dantes и Дорофеева сообщили о расставании в марте после семи лет брака
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский певец Dantes во время участия в шоу "Срач", запись которого 13 июля опубликована на YouTube-канале "Львы на джипе", прокомментировал свое отношение к сексу втроем.

По правилам шоу, участники, разделившись на команды по три человека, шутят на темы, которые предлагают зрители. Одной из таких тем стало отношение к сексу втроем.

Приступая к обсуждению этой темы, певец оказался третьим в команде, и сыронизировал по этому поводу.

"Секс три на три? – переспросил он– Я так, кстати, развелся". 

ВИДЕО
Видео: ЛЬВЫ НА ДЖИПЕ / YouTube
Контекст:

Dantes 18 марта 2022 года заявил, что рассталcя с женой, украинской певицей Надей Дорофеевой. Такой же пост одновременно с ним опубликовал тогда и артистка. Пара прожила вместе семь лет. Детей у них нет. 

Оформлять развод они пока не намерены – официально артисты остаются мужем и женой.

30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником Дорофеевой является украинский ресторатор Михаил Кацурин. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.

Ранее Кацурин состоял в отношениях со своим партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления Дорофеевой и Dantes. О разводе пара не сообщала.

Издание "Сегодня" в июне писало, что Дарья Кацурина после расставания с мужем состоит в отношениях с Dantes. 

11 июля Кацурина разместила в сети фото, на котором запечатлена во время отдыха в Израиле. В кадре также изображены мужские руки, заплетающие ей косы. Подписчики по рукам узнали Dantes, который также находится в этой стране. Артист, реагируя на комментарии, не стал отрицать, что за кадром присутствует именно он.

Теги: Надя Дорофеева, Dantes, расставание
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