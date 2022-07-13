  Dantes: Секс три на три? Я так, кстати, развелся

Dantes и Дорофеева сообщили о расставании в марте после семи лет брака Фото: vladimirdantes / Instagram

По правилам шоу, участники, разделившись на команды по три человека, шутят на темы, которые предлагают зрители. Одной из таких тем стало отношение к сексу втроем.

Приступая к обсуждению этой темы, певец оказался третьим в команде, и сыронизировал по этому поводу.

"Секс три на три? – переспросил он. – Я так, кстати, развелся".

ВИДЕО