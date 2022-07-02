  Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все, и понял, что больше не хочу быть один

Dantes о браке с Дорофеевой: Это были самые публичные отношения. Я больше не буду рассказывать о чем-то личном Фото: dodo._.loves / Instagram

"Когда началась война, я уже был разведен, просто неофициально, – сказала артист. – Это были самые публичные отношения. Думаю, я больше не буду рассказывать о чем-то личном. Я не буду это скрывать, но так, как раньше, тоже не хочу делать".

Dantes отметил, что в его жизни после расставания с женой, украинской певицей Надей Дорофеевой был период, когда он в течение двух недель находился в полном одиночестве.

"Это где-то в марте или апреле было. Я взял от одиночества все, что только можно: тоску, боль, вдохновение, и понял, что больше никогда в жизни не хочу быть один", – признался Dantes.

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Видео: ЗооПатруль / YouTube

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