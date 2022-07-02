  Dantes о расставании с Дорофеевой: Я взял от одиночества все, и понял, что больше не хочу быть один

"Когда началась война, я уже был разведен, просто неофициально, – сказала артист. – Это были самые публичные отношения. Думаю, я больше не буду рассказывать о чем-то личном. Я не буду это скрывать, но так, как раньше, тоже не хочу делать".
Dantes отметил, что в его жизни после расставания с женой, украинской певицей Надей Дорофеевой был период, когда он в течение двух недель находился в полном одиночестве.
"Это где-то в марте или апреле было. Я взял от одиночества все, что только можно: тоску, боль, вдохновение, и понял, что больше никогда в жизни не хочу быть один", – признался Dantes.
аа
Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась со своим мужем, украинским певцом Dantes. Такой же пост одновременно с ней опубликовал тогда и Dantes. Пара прожила вместе семь лет. Детей у них нет.
Оформлять развод пара пока не намерена – официально артисты остаются мужем и женой.
30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.
Ранее Кацурин состоял в отношениях со своим партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак.
Издание "Сегодня" в июне писало, что Дарья Кацурина после расставания с мужем состоит в отношениях с Dantes. Официально они пока это не комментировали.