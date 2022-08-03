"Всю свою любовь хочу направить нашим ребятам из ВСУ". 32-летняя Миша Романова выложила в сеть откровенное фото

Во время съемки артистка прикрыла тело букетом нарциссов.

"Сегодня у меня день рождения. И всю свою любовь, которую я получила от людей, которые меня уже поздравили и будут поздравлять, хочу направить нашим ребятам из ВСУ, потому что от них сегодня зависит то, в какой Украине мы будем жить. Ребята, спасибо за вчера, за сегодня и за завтра", – написала она.

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Контекст:

Миша Романова (настоящее имя – Наталья Могиленец) родилась в Херсоне в 1993 году. Она стала участницей группы "ВИА Гра" в 2013 году после победы в проекте "Хочу к Меладзе". Артистка покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас выступает сольно.

В настоящее время артистка вместе с сыном проживает в Германии.