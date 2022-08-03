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03 августа, 2022
 
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"Всю свою любовь хочу направить нашим ребятам из ВСУ". 32-летняя Миша Романова выложила в сеть откровенное фото

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Миша Романова ВСУ: Ребята, спасибо за вчера, за сегодня и за завтра
Миша Романова – ВСУ: Ребята, спасибо за вчера, за сегодня и за завтра
Фото: misharomanova / Instagram

Бывшая солистка группы "ВИА Гра", украинская певица Миша Романова 3 августа опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена сидящей на стуле топлес. Она посвятила пост своему дню рождения – артистке исполнилось 32 года.

Во время съемки артистка прикрыла тело букетом нарциссов.

"Сегодня у меня день рождения. И всю свою любовь, которую я получила от людей, которые меня уже поздравили и будут поздравлять, хочу направить нашим ребятам из ВСУ, потому что от них сегодня зависит то, в какой Украине мы будем жить. Ребята, спасибо за вчера, за сегодня и за завтра", – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Миша Романова (настоящее имя – Наталья Могиленец) родилась в Херсоне в 1993 году. Она стала участницей группы "ВИА Гра" в 2013 году после победы в проекте "Хочу к Меладзе". Артистка покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас выступает сольно.

В настоящее время артистка вместе с сыном проживает в Германии.

Теги: ВСУ, война России против Украины, ВИА Гра, Миша Романова
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