"Мы очень далеко от дома, но мы вместе и в безопасности". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала четырехлетнего сына

"Мартину уже четыре года. И пусть мы очень далеко от дома и все не так, как планировали, но, главное, мы вместе и мы в безопасности, – написала она. – Сын, пусть небо над твоей головой всегда будет мирным".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мартин – единственный ребенок Романовой. Его отец – украинский режиссер, с которым артистка рассталась еще до появления сына на свет. Имени отца своего ребенка певица не называет.

В настоящее время артистка проживает в Германии. В июне она призналась, что ее отец и брат не могут покинуть временно оккупированный российскими агрессорами Херсон, а она сама не знает, как им помочь.