  Дорофеева о своем романе с Кацуриным: Никогда об этом еще не говорила. Я очень счастлива

"Как произошла встреча с любимым человеком? – спросили журналисты у певицы, которая в августе вернулась в Украину. – Ждал ли любимый человек?"

"Вы это о чем меня спрашиваете? Вы меня смутили, – рассмеялась Дорофеева. – Я же никогда об этом еще не говорила. Встреча очень приятная, конечно. Я очень счастлива. Все, что я могу сказать".

Дорофеева подчеркнула, что любимый человек – одна из причин, по которой она вернулась.

Ранее Дорофеева и Кацурин публиковали совместные фото, которые были сделаны за границей.

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Видео: ТСН / YouTube