  Дорофеева о своем романе с Кацуриным: Никогда об этом еще не говорила. Я очень счастлива

"Как произошла встреча с любимым человеком? – спросили журналисты у певицы, которая в августе вернулась в Украину. – Ждал ли любимый человек?"
"Вы это о чем меня спрашиваете? Вы меня смутили, – рассмеялась Дорофеева. – Я же никогда об этом еще не говорила. Встреча очень приятная, конечно. Я очень счастлива. Все, что я могу сказать".
Дорофеева подчеркнула, что любимый человек – одна из причин, по которой она вернулась.
Ранее Дорофеева и Кацурин публиковали совместные фото, которые были сделаны за границей.
Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась со своим мужем, украинским певцом Dantes. Такой же пост одновременно с ней опубликовал тогда и Dantes. Пара прожила вместе семь лет. Детей у них нет.
3 апреля Dantes заявил, что на самом деле они расстались намного раньше. Оформлять развод пара пока не намерена – официально артисты остаются мужем и женой.
30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.
Ранее Кацурин состоял в отношениях со своим партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак.