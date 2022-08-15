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15 августа, 2022
 
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Дорофеева о своем романе с Кацуриным: Никогда об этом еще не говорила. Я очень счастлива

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21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили слухи о своем романе
21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили слухи о своем романе
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Надя Дорофеева 15 августа в эфире украинского национального телемарафона "Єдині новини" прокомментировала свой роман с украинским ресторатором Михаилом Кацуриным. Видео в том числе опубликовано на YouTube-канале ТСН.

"Как произошла встреча с любимым человеком? – спросили журналисты у певицы, которая в августе вернулась в Украину– Ждал ли любимый человек?"

"Вы это о чем меня спрашиваете? Вы меня смутили, – рассмеялась Дорофеева. – Я же никогда об этом еще не говорила. Встреча очень приятная, конечно. Я очень счастлива. Все, что я могу сказать". 

Дорофеева подчеркнула, что любимый человек – одна из причин, по которой она вернулась. 

Ранее Дорофеева и Кацурин публиковали совместные фото, которые были сделаны за границей.

ВИДЕО
Видео: ТСН / YouTube
Контекст:

Дорофеева 18 марта 2022 года заявила, что рассталась со своим мужем, украинским певцом Dantes. Такой же пост одновременно с ней опубликовал тогда и Dantes. Пара прожила вместе семь лет. Детей у них нет. 

3 апреля Dantes заявил, что на самом деле они расстались намного раньше. Оформлять развод пара пока не намерена – официально артисты остаются мужем и женой.

30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником артистки является украинский ресторатор Михаил Кацурин. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи

Ранее Кацурин состоял в отношениях со своим партнером по бизнесу Дарьей Кацуриной. У них есть двое детей. О том, что они больше не вместе, Кацурины сообщили 19 марта, на следующий день после заявления артистов. Для ресторатора это был второй брак. 

Теги: Надя Дорофеева, Dantes, Михаил Кацурин
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