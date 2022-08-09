"Как же я скучала". Дорофеева сообщила, что вернулась в Украину

"Наши специалисты самые лучшие. Как же я скучала", – подписала фото артистка.

Певица позирует в кадре с распущенными волосами, стоя перед зеркалом в красном платье.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины.