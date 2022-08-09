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09 августа, 2022
 
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"Зеленский когда-то уйдет с президенства". Арестович прокомментировал свои президентские амбиции

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Арестович: Я никогда не подставлял людей, с которыми работаю
Арестович: Я никогда не подставлял людей, с которыми работаю
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью передаче ЖВЛ, которая 8 августа вышла в эфире канала ТЕТ, прокомментировал свои президентские амбиции.

"Кто-то воспринимает, что я подсиживаю президента [Украины Владимира] Зеленского. Но я никогда не подставлял людей, с которыми работаю, – заявил он. – Конечно, он когда-то уйдет с президенства. Даже если после двух сроков. И тогда можно будет подумать над этим". 

Арестович в этом же интервью говорил, что поддерживает Зеленского как человека и как президента.

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Алексей Арестович родился в 1975 году в Грузинской ССР. В декабре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назначил его своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.

Арестович женат, вместе с женой Анастасией воспитывает сына. От предыдущих браков у него есть две дочери – 11 и 18 лет. Имена своих бывших жен он не называет.

Арестович в программе "Романенко. Беседы", вышедшей 14 января 2022 года, обвинил Зеленского в нарушении обещаний и раскритиковал власть.

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. До этого он был участником и руководителем студии "Квартал 95".

Теги: Алексей Арестович, Владимир Зеленский, президент
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