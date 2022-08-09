  "Зеленский когда-то уйдет с президенства". Арестович прокомментировал свои президентские амбиции

Арестович: Я никогда не подставлял людей, с которыми работаю Фото: Олексій Арестович / Facebook

"Кто-то воспринимает, что я подсиживаю президента [Украины Владимира] Зеленского. Но я никогда не подставлял людей, с которыми работаю, – заявил он. – Конечно, он когда-то уйдет с президенства. Даже если после двух сроков. И тогда можно будет подумать над этим".

Арестович в этом же интервью говорил, что поддерживает Зеленского как человека и как президента.

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Видео: ЖВЛ / YouTube