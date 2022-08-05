  "Смыслы изменились, а главными цветами стали желтый и голубой". Дорофеева презентовала свою русскоязычную песню на украинском. Видео

"После 24 февраля смыслы каждого украинца изменились, а главными для всех цветами стали желтый и голубой. Поэтому я решила добавить этих красок в песню и спеть ее на украинском", – прокомментировала релиз артистка.
Она отметила, что автором украинского текста стала подписчица, которая победила в конкурсе на лучшую адаптацию трека. Дорофеева добавила, что всего на конкурс было прислано 1,7 тыс. вариантов.
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
Презентация клипа на русскоязычную песню raznotsvetnaya состоялась 17 февраля 2022 года, почти за неделю до полномасштабного вторжения РФ в Украину.