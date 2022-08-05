  "Смыслы изменились, а главными цветами стали желтый и голубой". Дорофеева презентовала свою русскоязычную песню на украинском. Видео

Дорофеева: Я решила добавить этих красок в песню и спеть ее на украинском Фото: nadyadorofeeva / Instagram

"После 24 февраля смыслы каждого украинца изменились, а главными для всех цветами стали желтый и голубой. Поэтому я решила добавить этих красок в песню и спеть ее на украинском", – прокомментировала релиз артистка.

Она отметила, что автором украинского текста стала подписчица, которая победила в конкурсе на лучшую адаптацию трека. Дорофеева добавила, что всего на конкурс было прислано 1,7 тыс. вариантов.

ВИДЕО

Видео: DOROFEEVA / YouTube