Dantes рассказал, на чем экономит в быту, чтобы донатить на ВСУ

На видео Dantes и Кацурина призвали подписчиков помогать животным во время войны. Фолловеры певца обратили внимание на кондиционер на стене в его комнате.
"А этот маленький кондер нормально наваливает или не хватает?" – спросили они у артиста.
"Не включал, потому что экономлю. А все сэкономленные деньги доначу на [ВСУ]", – ответил артист.
В апреле 2022 года Dantes рассказал, что занимается благотворительной деятельностью, но не афиширует этого. По словам певца, он передал волонтерам свою Tesla.
"Она рассекает по Киеву, развозит броники, детям еду. Ну, кайф. А обо всем остальном я не буду говорить, потому что нельзя", – заявил тогда он.