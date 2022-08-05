Dantes рассказал, на чем экономит в быту, чтобы донатить на ВСУ

Dantes в апреле признался, что передал волонтерам свою Tesla Фото: vladimirdantes / Instagram

На видео Dantes и Кацурина призвали подписчиков помогать животным во время войны. Фолловеры певца обратили внимание на кондиционер на стене в его комнате.

"А этот маленький кондер нормально наваливает или не хватает?" – спросили они у артиста.

"Не включал, потому что экономлю. А все сэкономленные деньги доначу на [ВСУ]", – ответил артист.

Скриншот: repyahovakate / Instagram