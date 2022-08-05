Бульвар Шоубиз
 
05 августа, 2022
 
Новости

Dantes рассказал, на чем экономит в быту, чтобы донатить на ВСУ

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Dantes в апреле признался, что передал волонтерам свою Tesla
Dantes в апреле признался, что передал волонтерам свою Tesla
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский певец и волонтер Dantes 4 августа разместил в Instagram совместное видео с украинским ресторатором Дарьей Кацуриной. Ролик был записан в спальне.

На видео Dantes и Кацурина призвали подписчиков помогать животным во время войны. Фолловеры певца обратили внимание на кондиционер на стене в его комнате.

"А этот маленький кондер нормально наваливает или не хватает?"  спросили они у артиста.

"Не включал, потому что экономлю. А все сэкономленные деньги доначу на [ВСУ]", – ответил артист.

Скриншот: repyahovakate / Instagram
Скриншот: repyahovakate / Instagram

Контекст:

В апреле 2022 года Dantes рассказал, что занимается благотворительной деятельностью, но не афиширует этого. По словам певца, он передал волонтерам свою Tesla.

"Она рассекает по Киеву, развозит броники, детям еду. Ну, кайф. А обо всем остальном я не буду говорить, потому что нельзя", – заявил тогда он.

Теги: волонтеры, певец, Dantes
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