"Это было очень тяжелое решение". Жена нового бойфренда Дорофеевой рассказала о переменах в своей жизни

По словам Кацуриной, речь идет об Украине и Польше.
"Почему Польша? Потому что самое удобное и ближайшее сообщение с Киевом. Я планирую каждый месяц бытвать в Украине, – написала она. – Я никогда не желала эмигрировать. Я очень хочу домой. Но сейчас я стараюсь находить плюсы и для себя. Это было очень тяжелое решение. И связано оно на 98% с безопасностью детей".
Кацурина отметила, что одним из таких плюсов для себя считает возможность роста, а для дочери – обучение в школе в Варшаве.
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Кацурина 19 марта сообщила в Instagram о расставании со своим мужем и партнером по бизнесу Михаилом Кацуриным. У них есть двое детей – дочь Александра и сын Иван.
21 июня Кацурин признался, что состоит в отношениях с украинской певицей Надей Дорофеевой, которая является женой певца Dantes.
Дорофеева и Dantes сообщили о расставании 18 марта, но развод не оформили.
Кацурина и Dantes официально не подтверждали, что состоят в отношениях, но периодически публикуют фото, на которых запечатлены вместе, в том числе в Израиле.
26 июля певец разместил фото поцелуя в губы с Кацуриной, а 4 августа обнародовали совместное видео, снятое в спальне.