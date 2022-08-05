"Это было очень тяжелое решение". Жена нового бойфренда Дорофеевой рассказала о переменах в своей жизни

После расставания Дорофеевой с Dantes певица заявила о романе с Кацуриным, а певец намекает на роман с женой ресторатора Фото: vladimirdantes / Instagram

По словам Кацуриной, речь идет об Украине и Польше.

"Почему Польша? Потому что самое удобное и ближайшее сообщение с Киевом. Я планирую каждый месяц бытвать в Украине, – написала она. – Я никогда не желала эмигрировать. Я очень хочу домой. Но сейчас я стараюсь находить плюсы и для себя. Это было очень тяжелое решение. И связано оно на 98% с безопасностью детей".

Кацурина отметила, что одним из таких плюсов для себя считает возможность роста, а для дочери – обучение в школе в Варшаве.