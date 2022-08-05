Бульвар Шоубиз
 
05 августа, 2022
 
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"Это было очень тяжелое решение". Жена нового бойфренда Дорофеевой рассказала о переменах в своей жизни

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После расставания Дорофеевой с Dantes певица заявила о романе с Кацуриным, а певец намекает на роман с женой ресторатора
После расставания Дорофеевой с Dantes певица заявила о романе с Кацуриным, а певец намекает на роман с женой ресторатора
Фото: vladimirdantes / Instagram

Украинский ресторатор Дарья Кацурина 5 августа на своей странице в Instagram сообщила, что приняла решение жить на две страны.

По словам Кацуриной, речь идет об Украине и Польше. 

"Почему Польша? Потому что самое удобное и ближайшее сообщение с Киевом. Я планирую каждый месяц бытвать в Украине, – написала она. – Я никогда не желала эмигрировать. Я очень хочу домой. Но сейчас я стараюсь находить плюсы и для себя. Это было очень тяжелое решение. И связано оно на 98% с безопасностью детей".

Кацурина отметила, что одним из таких плюсов для себя считает возможность роста, а для дочери – обучение в школе в Варшаве.

Контекст:

Кацурина 19 марта сообщила в Instagram о расставании со своим мужем и партнером по бизнесу Михаилом Кацуриным. У них есть двое детей – дочь Александра и сын Иван.

21 июня Кацурин признался, что состоит в отношениях с украинской певицей Надей Дорофеевой, которая является женой певца Dantes.

Дорофеева и Dantes сообщили о расставании 18 марта, но развод не оформили.  

Кацурина и Dantes официально не подтверждали, что состоят в отношениях, но периодически публикуют фото, на которых запечатлены вместе, в том числе в Израиле.

26 июля певец разместил фото поцелуя в губы с Кацуриной, а 4 августа обнародовали совместное видео, снятое в спальне.

Теги: ресторан, Надя Дорофеева, ресторатор, Dantes, Даша Кацурина, жена, Михаил Кацурин
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