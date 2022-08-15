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15 августа, 2022
 
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Продюсируемый Тиной Кароль финалист "Танцев со звездами" Жук прокомментировал слухи о романе с артисткой

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Жук о романе с Тиной Кароль: Она мой босс, реально. Только творчество. И точка
Жук о романе с Тиной Кароль: Она мой босс, реально. Только творчество. И точка
Фото: Танці з зірками / Facebook

Украинский хореограф, финалист шоу "Танцы со звездами" 2020 года на "1+1" Дмитрий Жук в эфире канала ТЕТ прокомментировал слухи о романе с украинской певицей Тиной Кароль, которая является его продюсером.

"Говорят, что между вами с Тиной нечто большее, чем просто творчество?"  спросила у Жука журналистка программы ЖВЛ Катя Король. 

"Она мой босс, реально. Только творчество. И точка", – ответил Жук.

"И любви нет?" – уточнила журналистка.

"Я не знаю, о чем вы. Тина для меня как ментор, она мне помогает, подталкивает туда, куда нужно", – резюмировал Жук. 

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Жук в 2018 году женился на своей коллеге Яне Цибульской. В сентябре 2021 года стало известно, что пара сделала в отношениях паузу. По словам Цибульской, причиной расставания могло стать то, что она "давила на мужа"

Жук в паре с фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлией Саниной занял второе место на проекте "Танцы со звездами" в 2020 году. Во время одного из эфиров Жук и Санина станцевали на паркете вместе с Тиной Кароль, которая тогда была ведущей этого шоу.

5 августа 2022 года Жук презентовал свою первую сольную песню в рамках проекта Тины Кароль "Молода кров". 

По словам Тины Кароль, она была удивлена, когда впервые услышала авторские треки Жука. "Послушав песни Димы, я поняла, что это и есть "Молода кров". Он мастерски совмещает танцевальную культуру и музыкальный мейнстрим", – заявила тогда певица.


Теги: Тина Кароль, певица, Танцы со звездами, хореограф, Дмитрий Жук
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