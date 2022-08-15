  Продюсируемый Тиной Кароль финалист "Танцев со звездами" Жук прокомментировал слухи о романе с артисткой

Жук о романе с Тиной Кароль: Она мой босс, реально. Только творчество. И точка Фото: Танці з зірками / Facebook

"Говорят, что между вами с Тиной нечто большее, чем просто творчество?" – спросила у Жука журналистка программы ЖВЛ Катя Король.

"Она мой босс, реально. Только творчество. И точка", – ответил Жук.

"И любви нет?" – уточнила журналистка.

"Я не знаю, о чем вы. Тина для меня как ментор, она мне помогает, подталкивает туда, куда нужно", – резюмировал Жук.

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Видео: ЖВЛ / YouTube