  "Мені так бракує тебе". Финалист "Танцев со звездами" Дмитрий Жук выпустил дебютную песню при поддержке Тины Кароль. Видео

Композиция была записана в рамках проекта украинской певицы Тины Кароль "Молода кров" и является первой песней в альбоме Жука, премьера которого запланирован на осень.
По словам Тины Кароль, отмечается в пресс-релизе, она была удивлена, когда впервые услышала авторские треки Жука.
"Послушав песни Димы, я поняла, что это и есть "Молода кров". Он мастерски совмещает танцевальную культуру и музыкальный мейнстрим", – заявила певица.
Проект "Молодая кров" инициирован Тиной Кароль в 2021 году и финансируется за собственные средства певицы. Его цель – открывать новые имена украинских артистов. Ранее в рамках проекта были представлены дуэтные композиции певицы с украинскими артистами Wellboy, Nikita Lomakin, Alina Pash, Ivan Navi.
Жук в паре с фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлией Саниной занял второе место на проекте "Танцы со звездами" в 2020 году.