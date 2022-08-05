  "Мені так бракує тебе". Финалист "Танцев со звездами" Дмитрий Жук выпустил дебютную песню при поддержке Тины Кароль. Видео

Жук в паре с Саниной занял второе место на проекте "Танцы со звездами" в 2020 году Фото: dima_zhuk_official / Instagram

Композиция была записана в рамках проекта украинской певицы Тины Кароль "Молода кров" и является первой песней в альбоме Жука, премьера которого запланирован на осень.

По словам Тины Кароль, отмечается в пресс-релизе, она была удивлена, когда впервые услышала авторские треки Жука.

"Послушав песни Димы, я поняла, что это и есть "Молода кров". Он мастерски совмещает танцевальную культуру и музыкальный мейнстрим", – заявила певица.

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Видео: DIMA ZHUK / YouTube