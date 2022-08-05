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05 августа, 2022
 
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"Мені так бракує тебе". Финалист "Танцев со звездами" Дмитрий Жук выпустил дебютную песню при поддержке Тины Кароль. Видео

 
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Жук в паре с Саниной занял второе место на проекте "Танцы со звездами" в 2020 году
Жук в паре с Саниной занял второе место на проекте "Танцы со звездами" в 2020 году
Фото: dima_zhuk_official / Instagram

Украинский хореограф, финалист шоу "Танцы со звездами" Дмитрий Жук 5 августа на своем канале в YouTube презентовал клип на свою дебютную песню "Мені так бракує тебе" о разлуке между влюбленными из-за войны.

Композиция была записана в рамках проекта украинской певицы Тины Кароль "Молода кров" и является первой песней в альбоме Жука, премьера которого запланирован на осень. 

По словам Тины Кароль, отмечается в пресс-релизе, она была удивлена, когда впервые услышала авторские треки Жука.

"Послушав песни Димы, я поняла, что это и есть "Молода кров". Он мастерски совмещает танцевальную культуру и музыкальный мейнстрим", – заявила певица.

ВИДЕО
Видео: DIMA ZHUK / YouTube
Контекст:

Проект "Молодая кров" инициирован Тиной Кароль в 2021 году и финансируется за собственные средства певицы. Его цель – открывать новые имена украинских артистов. Ранее в рамках проекта были представлены дуэтные композиции певицы с украинскими артистами Wellboy, Nikita Lomakin, Alina Pash, Ivan Navi.

Жук в паре с фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлией Саниной занял второе место на проекте "Танцы со звездами" в 2020 году. 

Теги: Тина Кароль, Танцы со звездами, хореограф, Ivan Navi, Nikita Lomakin, Дмитрий Жук
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