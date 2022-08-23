"Умничка. Дай бог хороших родов", "Беременна? Счастья вам". В сети обсуждают образ 47-летней Могилевской в наряде свободного кроя

47-летняя артистка выбрала для мероприятия платье свободного кроя с завышенной талией, дополнив образ пиджаком с расстегнутыми пуговицами.

"Кажется мне, будет скоро счастье", – прокомментировали образ певицы поклонники.

"Тоже так показалось. Пусть рождаются маленькие украинцы!"– написали фолловеры.

"Наталья, вы умничка. Смотрю и радуюсь. Дай бог хороших родов", – пожелали певице подписчики.

"Беременна? Счастья вам", – отреагировали пользователи сети.

Могилевская пока не комментирует возможное материнство.

Контекст:

Могилевская – певица, актриса, телеведущая, продюсер. Ее первый альбом "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины.

Певица была дважды замужем. Первый супруг Могилевской – бизнесмен Дмитрий Чалый. Пара рассталась в 2005 году, спустя год после свадьбы. В 2006 певица вышла замуж за предпринимателя Егора Долинина. Супруги прожили в браке пять лет. Детей у певицы нет.

Сейчас артистка состоит в отношениях. По словам Могилевской, ее избранник ранее жил в США.

В июне 2022 года Могилевская призналась, что мечтает стать многодетной матерью.