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28 июня, 2022
 
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Могилевская о новом бойфренде: Он очень долгое время жил в Америке, старше меня и очень красивый

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Могилевская: Я влюблена во время войны
Могилевская: Я влюблена во время войны
Фото: Наталья Могилевская / Facebook

Украинская певица Наталья Могилевская 26 июня в интервью каналу ICTV рассказала, что познакомилась со своим новым бойфрендом в первые дни войны.

"Я влюблена во время войны. Мне с ним не страшно, потому что он меня защищает. У него есть оружие, –  рассказала певица. – Он очень долгое время жил в Америке, его здесь не было. Он старше меня и очень красивый". 

Певица не называет имя бойфренда.

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ВИДЕО
Видео: Факти ICTV / YouTube
Контекст:

Могилевская – певица, актриса, телеведущая, продюсер. Ее первый альбом "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины. 

Певица была дважды замужем. Первый супруг Могилевской – бизнесмен Дмитрий Чалый. Пара рассталась в 2005 году, спустя год после свадьбы. В 2006 певица вышла замуж за предпринимателя Егора Долинина. Супруги прожили в браке пять лет. Детей у певицы нет.

Теги: любовь, война России против Украины, Наталья Могилевская
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