  Могилевская о новом бойфренде: Он очень долгое время жил в Америке, старше меня и очень красивый

"Я влюблена во время войны. Мне с ним не страшно, потому что он меня защищает. У него есть оружие, – рассказала певица. – Он очень долгое время жил в Америке, его здесь не было. Он старше меня и очень красивый".

Певица не называет имя бойфренда.

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Контекст:

Могилевская – певица, актриса, телеведущая, продюсер. Ее первый альбом "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины.

Певица была дважды замужем. Первый супруг Могилевской – бизнесмен Дмитрий Чалый. Пара рассталась в 2005 году, спустя год после свадьбы. В 2006 певица вышла замуж за предпринимателя Егора Долинина. Супруги прожили в браке пять лет. Детей у певицы нет.