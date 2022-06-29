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29 июня, 2022
 
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"Я бы хотела и мальчика, и девочку". Могилевская рассказала о своей будущей семье

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Могилевская: Я знаю, что у меня будет большая семья
Могилевская: Я знаю, что у меня будет большая семья
Фото: Наталья Могилевская / Facebook

Украинская певица Наталья Могилевская мечтает стать многодетной матерью. Об этом она рассказала 26 июня в эфире канала ICTV.

"Я бы хотела и мальчика, и девочку. И вообще троих [детей]. Я знаю, что у меня будет большая семья. Я хочу так", – сказала певица.

ВИДЕО
Видео: Факти ICTV / YouTube
Контекст:

Могилевская – певица, актриса, телеведущая, продюсер. Ее первый альбом "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины. 

Певица была дважды замужем. Первый супруг Могилевской – бизнесмен Дмитрий Чалый. Пара рассталась в 2005 году, спустя год после свадьбы. В 2006 певица вышла замуж за предпринимателя Егора Долинина. Супруги прожили в браке пять лет. Детей у певицы нет.

Сейчас артистка состоит в отношениях. По словам Могилевской, ее избранник ранее жил в США. 

Теги: дети, Наталья Могилевская, семья, певица
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