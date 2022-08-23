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23 августа, 2022
 
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"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы

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Летом 2022 года Лопес во второй раз вышла замуж
Летом 2022 года Лопес во второй раз вышла замуж
Фото: jlo / Instagram

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес 23 августа в Instagram опубликовала первое свадебное фото, сделанное во время церемонии, которая проходила в имении ее мужа, американского актера Бена Аффлека.

53-летняя Лопес позирует в кадре, прикрыв лицо фатой. Фотограф крупным планом запечатлел ее глаза. 

"Самая красивая", – восхитились образом Лопес поклонники.

Контекст:

Лопес и Аффлек были обручены в 2002 году, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года, но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались. В прессе пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.

Официально Лопес подтвердила возобновление романа с Аффлеком в июле 2021 года в свой 52-й день рождения, опубликовав фото поцелуя в Instagram.

17 июля 2022 года Лопес и Аффлек зарегистрировали брак. Для каждого из них он стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга. Спустя месяц пара пригласила гостей на свадебную церемонию, которая состоялась в поместье Аффлека в штате Джорджия. 

Теги: свадьба, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек
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