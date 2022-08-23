Бульвар Шоубиз
 
23 августа, 2022
 
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"Тебя ждут перипетии. Приготовсья к дисфункции". Брат Аффлека публично обратился к Лопес после того, как не пришел к ним на свадьбу

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Кейси Аффлек (справа) не был на свадебной церемонии у старшего брата
Кейси Аффлек (справа) не был на свадебной церемонии у старшего брата
Фото: ЕРА

Американский актер Кейси Аффлек 22 августа на своей странице в Instagram прокомментировал женитьбу своего старшего брата Бена Аффлека на американской актрисе Дженнифер Лопес, обратившись к ней публично.

В качестве иллюстрации к тексту он разместил архивное фото, на котором они запечатлены втроем. 

"Хороших вещей стоит ждать. Здесь тебя ждут перипетии, новые начинания и поиски новых резервуаров старой любви. Добро пожаловать в семью. Приготовься к настоящей дисфункции, – написал Кейси Аффлек. – Шучу. Я шучу. Джен, ты жемчужина. Мы любим тебя так сильно".

Кейси Аффлек, отмечает издание E!News, был приглашен на свадьбу, но не пришел.

Контекст:

Лопес и Аффлек были обручены в 2002 году, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года, но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались. В прессе пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.

Официально Лопес подтвердила возобновление романа с Аффлеком в июле 2021 года в свой 52-й день рождения, опубликовав фото поцелуя в Instagram.

17 июля Лопес и Аффлек зарегистрировали брак. Для каждого из них он стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга. Спустя месяц пара пригласила гостей на свадебную церемонию, которая состоялась в поместье Аффлека в штате Джорджия. Для каждого из супругов этот брак стал вторым.

С 2004-го по 2014 год Лопес была замужем за американским певцом Марком Энтони. 7 ноября 2007 года у них родились близнецы – сын Максимилиан и дочь Эмма.

В 2017 году певица начала отношения с американским бейсболистом Алексом Родригесом. Спустя два года певица объявила о помолвке. Ожидалось, что свадьба состоится в 2020 году, но пара несколько раз переносила датуспровоцировав слухи о проблемах в отношениях.15 апреля 2021 года Родригес и Лопес через СМИ заявили, что расторгли помолвку и расстались друзьями.

С 2005-го по 2018 год Аффлек был женат на американской актрисе Дженнифер Гарнер. В браке у пары родилось трое детей: дочери Вайолет (2005), Серафина (2009) и сын Сэмюэль (2012).

Теги: свадьба, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, семья, Кейси Аффлек, церемония
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