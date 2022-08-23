"Тебя ждут перипетии. Приготовсья к дисфункции". Брат Аффлека публично обратился к Лопес после того, как не пришел к ним на свадьбу

Кейси Аффлек (справа) не был на свадебной церемонии у старшего брата Фото: ЕРА

В качестве иллюстрации к тексту он разместил архивное фото, на котором они запечатлены втроем.

"Хороших вещей стоит ждать. Здесь тебя ждут перипетии, новые начинания и поиски новых резервуаров старой любви. Добро пожаловать в семью. Приготовься к настоящей дисфункции, – написал Кейси Аффлек. – Шучу. Я шучу. Джен, ты жемчужина. Мы любим тебя так сильно".

Кейси Аффлек, отмечает издание E!News, был приглашен на свадьбу, но не пришел.