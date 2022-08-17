Лопес и Аффлек спустя месяц после регистрации брака пригласили гостей на свадебную вечеринку. СМИ рассказали, где и когда она состоится

По словам собеседника издания, свадебная вечеринка будет посвящена Лопес, а снимки с мероприятия эксклюзивно опубликует американский Vogue.
Торжества по случаю регистрации брака начнутся 19 августа вечером с праздничного ужина и продлятся три дня.
В числе гостей, которые приглашены на свадьбу, указаны родной брат Аффлека Кейси Аффлек, а также его друг и коллега Мэтт Дэймон, ведущий Джимми Киммел и другие.
По оценкам издания, стоимость организации трехдневного мероприятия составляет порядка $25 млн. Торжества пройдут в поместье Аффлека, расположенном в Райсборо (Джорджия).
17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за Аффлека. Регистрация брака состоялась в Лас-Вегасе. Для каждого из них этот брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.