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17 августа, 2022
 
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Лопес и Аффлек спустя месяц после регистрации брака пригласили гостей на свадебную вечеринку. СМИ рассказали, где и когда она состоится

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17 июля Лопес вышла замуж за Аффлека
17 июля Лопес вышла замуж за Аффлека
Фото: ЕРА

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес и ее муж, американский актер Бен Аффлек спустя месяц после регистрации брака организовали свадебную вечеринку. Об этом со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников, 15 августа сообщил таблоид Page Six.

По словам собеседника издания, свадебная вечеринка будет посвящена Лопес, а снимки с мероприятия эксклюзивно опубликует американский Vogue.

Торжества по случаю регистрации брака начнутся 19 августа вечером с праздничного ужина и продлятся три дня. 

В числе гостей, которые приглашены на свадьбу, указаны родной брат Аффлека Кейси Аффлек, а также его друг и коллега Мэтт Дэймон, ведущий Джимми Киммел и другие.

По оценкам издания, стоимость организации трехдневного мероприятия составляет порядка $25 млн. Торжества пройдут в поместье Аффлека, расположенном в Райсборо (Джорджия).

Контекст:

17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за Аффлека. Регистрация брака состоялась в Лас-Вегасе. Для каждого из них этот брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.

Теги: свадьба, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек
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