Лопес и Аффлек спустя месяц после регистрации брака пригласили гостей на свадебную вечеринку. СМИ рассказали, где и когда она состоится

По словам собеседника издания, свадебная вечеринка будет посвящена Лопес, а снимки с мероприятия эксклюзивно опубликует американский Vogue.

Торжества по случаю регистрации брака начнутся 19 августа вечером с праздничного ужина и продлятся три дня.

В числе гостей, которые приглашены на свадьбу, указаны родной брат Аффлека Кейси Аффлек, а также его друг и коллега Мэтт Дэймон, ведущий Джимми Киммел и другие.

По оценкам издания, стоимость организации трехдневного мероприятия составляет порядка $25 млн. Торжества пройдут в поместье Аффлека, расположенном в Райсборо (Джорджия).