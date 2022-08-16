В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни и показали уличное фото со звездой

"Наши. Мариуполь", – подписала фото Никитюк.

Автор публикации охарактеризовала Никитюк, как простого и открытого человека.

"Просто становилась, просто пообщалась. Без какого-либо пафоса", – добавила автор поста.

Контекст:

Леся Никитюк родилась в Хмельницком в 1987 году. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

В первый день войны Никитюк организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого. Она помогала людям с поиском жилья и питания.

1 июля ведущая сообщила, что закрыла приют, так как поток людей существенно уменьшился.