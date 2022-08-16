Босоножки Тины Кароль, перчатки Виталия Кличко и платье Каменских. В Канаде стартовал аукцион в поддержку украинских защитников

Тина Кароль передала в качестве лота на аукцион свои босоножки Фото предоставлено организаторами аукциона

Аукцион открылся 15 августа и продлится до 23-го числа. Ставки принимаются на онлайн-платформе. Собранные средства будут направлены на приобретение станций спутниковой связи Starlink и индустриальных квадрокоптеров DJI для 93-й бригады "Холодный Яр".

На аукцион выставлены более 30 лотов от украинских знаменитостей. Их первоначальная стоимость составляет от $100 до $500.

В частности, там представлены боксерские перчатки с автографом боксера Виталия Кличко, босоножки от певицы Тины Кароль, борцовское трико олимпийского чемпиона Жана Беленюка, шляпа артиста Сергея Бабкина, платье певицы Насти Каменских, вышиванка ведущего Юрия Горбунова, пластинка группы DakhaBrakha, любимая игрушка пса по кличке Патрон, который работает в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям и помогает искать снаряды и взрывчатку.

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