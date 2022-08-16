Бульвар Шоубиз
 
16 августа, 2022
 
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Босоножки Тины Кароль, перчатки Виталия Кличко и платье Каменских. В Канаде стартовал аукцион в поддержку украинских защитников

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Тина Кароль передала в качестве лота на аукцион свои босоножки
Тина Кароль передала в качестве лота на аукцион свои босоножки
Фото предоставлено организаторами аукциона

Канадская благотворительная организация Second Front Ukraine Foundation (Торонто) инициировала проведение первого международного благотворительного онлайн-аукциона в поддержку украинских защитников. Об этом интернет-изданию "ГОРДОН" сообщили организаторы аукциона.

Аукцион открылся 15 августа и продлится до 23-го числа. Ставки принимаются на онлайн-платформе. Собранные средства будут направлены на приобретение станций спутниковой связи Starlink и индустриальных квадрокоптеров DJI для 93-й бригады "Холодный Яр".

На аукцион выставлены более 30 лотов от украинских знаменитостей. Их первоначальная стоимость составляет от $100 до $500.

В частности, там представлены боксерские перчатки с автографом боксера Виталия Кличко, босоножки от певицы Тины Кароль, борцовское трико олимпийского чемпиона Жана Беленюка, шляпа артиста Сергея Бабкина, платье певицы Насти Каменских, вышиванка ведущего Юрия Горбунова, пластинка группы DakhaBrakha, любимая игрушка пса по кличке Патрон, который работает в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям и помогает искать снаряды и взрывчатку. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Виталий Кличко, Канада, вышиванка, Торонто, благотворительность, война России против Украины, DakhaBrakha, Настя Каменских, Тина Кароль, Юрий Горбунов, Сергей Бабкин, Жан Беленюк, Starlink
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