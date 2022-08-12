Dantes и Кацурина собрали 300 тыс. грн в поддержку животных благодаря совместному ролику на тему слухов о своем романе

В ролике перед тем, как обратиться к подписчикам, Кацурина и Dantes, которые ранее намекали на романтическую связь между ними, заявили, что "хотят сказать нечто важное".
"Нет смысла молчать, и мы с Дашей решили это сказать, – заявил на камеру Dantes. – Спасите животных от войны. Не проходите мимо – накормите, оставьте воды. Если есть возможность, возьмите животных из приюта".
В публикации на сайте AIN.UA отмечается, что идея видео принадлежит основателю UAnimals Александру Тодорчуку. В комментарии изданию он назвал результат этого видео впечатляющим, так как в ролике не был указан счет для перечисления денег – пользователи сети сами искали сайт организации и реквизиты, чтобы сделать перевод.
Авторы ролика, говорится в статье, сознательно решили обратить внимание на проблему помощи животным во время войны, использовав в качестве темы "слухи о романе Dantes с Кацуриной".
Dantes 18 марта 2022 года заявил, что расстался с женой, украинской певицей Надей Дорофеевой. Оформлять развод супруги не намерены – официально артисты остаются мужем и женой.
30 марта украинские СМИ сообщили, что новым избранником Дорофеевой является украинский ресторатор Михаил Кацурин, муж Дарьи Кацуриной. 21 июня Дорофеева и Кацурин подтвердили эти слухи.
У Кацуриных есть двое детей – дочь Александра и сын Иван.
19 марта, на следующий день после заявления Dantes и Дорофеевой о расставании, Кацурины также сообщили, что больше не пара. О разводе они не сообщали.
Кацурина и Dantes официально не подтверждали, что состоят в отношениях, но периодически публикуют фото, на которых запечатлены вместе, в том числе в Израиле.
26 июля певец разместил фото поцелуя в губы с Кацуриной.