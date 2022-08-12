Dantes и Кацурина собрали 300 тыс. грн в поддержку животных благодаря совместному ролику на тему слухов о своем романе

Dantes и Кацурина не подтверждают, но и не опровергают слухи о своем романе Скриншот: vladimirdantes / Instagram

В ролике перед тем, как обратиться к подписчикам, Кацурина и Dantes, которые ранее намекали на романтическую связь между ними, заявили, что "хотят сказать нечто важное".

"Нет смысла молчать, и мы с Дашей решили это сказать, – заявил на камеру Dantes. – Спасите животных от войны. Не проходите мимо – накормите, оставьте воды. Если есть возможность, возьмите животных из приюта".

В публикации на сайте AIN.UA отмечается, что идея видео принадлежит основателю UAnimals Александру Тодорчуку. В комментарии изданию он назвал результат этого видео впечатляющим, так как в ролике не был указан счет для перечисления денег – пользователи сети сами искали сайт организации и реквизиты, чтобы сделать перевод.

Авторы ролика, говорится в статье, сознательно решили обратить внимание на проблему помощи животным во время войны, использовав в качестве темы "слухи о романе Dantes с Кацуриной".