"Метинвест" направил в поддержку больниц Каменского 16 млн грн

"При содействии городских властей на днях завершился ремонт нескольких отделений Каменской больницы скорой помощи №8, в частности отделение политравмы и ортопедо-травматологии. Именно здесь проходят лечение раненые бойцы ВСУ. Группа "Метинвест" позаботилась о качественной диагностике заболеваний пациентов и предоставила больнице современный цифровой рентгенографический аппарат стоимостью 1,8 млн грн. С его помощью станет возможно проведение рентгеновских диагностических обследований и исследований как в отделениях (операционная, отделение неотложной помощи, педиатрия, ортопедия, интенсивная терапия, спортивная медицина), так и в палатах", – говорится в релизе.

Это 11-я поставка медицинской помощи от "Метинвеста" Каменскому, отметили в пресс-службе.

Генеральный директор Каменской больницы скорой медицинской помощи Ростислав Винар сказал, что без этой помощи медучреждение не смогло бы "в полном объеме оказывать помощь раненым".

"На сегодняшний день у нас пролечено уже более 500 бойцов и пострадавших от военных действий", – добавил он.

"Метинвест" после начала полномасштабного вторжения РФ передает больницам Каменского инфузионные растворы, противовоспалительные, обезболивающие препараты, витамины, расходные материалы для лечения пациентов. Также ранее были переданы специализированные медицинские конструкции для фиксации костей при сложных переломах, отметили в пресс-службе. Кроме того, в больнице Каменского установлен и работает электрохирургический аппарат.

"Новейшее оборудование применяется в общей, торакальной, сосудистой хирургии, лапароскопии, ортопедии и так далее. Операции, проведенные с помощью этого аппарата, обеспечивают высокое качество резки и коагуляции с минимальными повреждениями тканей", – рассказали авторы релиза.

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