Силантьев передал очередную партию бронежилетов от группы "Метинвест" военным медикам

Денис Силантьев уже передавал бронежилеты, предоставленные группой "Метинвест", медикам, участникам ТрО и сотрудникам ГСЧС в Киеве Фото: Денис Силантьев / Facebook

"Сегодня мы приехали, чтобы от компании "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского передать военным медикам комплекты индивидуальной защиты, бронежилеты, каски для того, чтобы они, будучи на передовой, в горячих точках, там, где ведутся обстрелы, были защищены", – цитирует Силантьева. пресс-служба "Метинвеста".

Начальник лечебного отделения медицинской роты бригады ВСУ Олег Ксенчин отметил, что в 2015 году он шел на войну в самостоятельно купленном бронежилете, сегодня помогают волонтеры, компании и простые украинцы.

"Это та амуниция, которая нам понадобится, она компактная, хорошего класса защиты", – отметил он.