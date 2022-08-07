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Силантьев передал очередную партию бронежилетов от группы "Метинвест" военным медикам

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Денис Силантьев уже передавал бронежилеты, предоставленные группой "Метинвест", медикам, участникам ТрО и сотрудникам ГСЧС в Киеве
Денис Силантьев уже передавал бронежилеты, предоставленные группой "Метинвест", медикам, участникам ТрО и сотрудникам ГСЧС в Киеве
Фото: Денис Силантьев / Facebook

Олимпийский призер по плаванию, ныне волонтер Денис Силантьев передал военным медикам очередную партию из 15 комплектов защитной амуниции, приобретенную группой "Метинвест". Об этом Силантьев написал 5 августа в своем Facebook и опубликовал видео.

"Сегодня мы приехали, чтобы от компании "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского передать военным медикам комплекты индивидуальной защиты, бронежилеты, каски для того, чтобы они, будучи на передовой, в горячих точках, там, где ведутся обстрелы, были защищены", – цитирует Силантьева. пресс-служба "Метинвеста".

Начальник лечебного отделения медицинской роты бригады ВСУ Олег Ксенчин отметил, что в 2015 году он шел на войну в самостоятельно купленном бронежилете, сегодня помогают волонтеры, компании и простые украинцы.

"Это та амуниция, которая нам понадобится, она компактная, хорошего класса защиты", – отметил он.

https://www.facebook.com/silantievdenis/videos/442312651133996/

Контекст:

Силантьев уже передавал бронежилеты, предоставленные группой "Метинвест", медикам, участникам ТрО и сотрудникам ГСЧС в Киеве.

"Метинвест" передал предприятиям Украины 900 тонн специальной стали, из которой изготовят 90 тыс. бронежилетов для украинских воинов. Также компания закупает за границей готовые средства защиты и передает украинским бойцам нужную технику – квадрокоптеры, беспилотники и автомобили.

Теги: Метинвест, бронежилеты, Денис Силантьев, война России против Украины, медики
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