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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За три месяца через United24 собрали 6 млрд грн – Зеленский

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К пожертвованиям на платформе United24 присоединились люди из 110 стран мира
К пожертвованиям на платформе United24 присоединились люди из 110 стран мира
Фото: Zelenskiy / Official / Facebook

Через фандрайзинговую платформу United24 за три месяца на поддержку Украины удалось собрать более 6 млрд грн. Об этом 5 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский в Facebook.

К пожертвованиям на платформе присоединились люди из 110 стран мира.

"Спасибо всем, кто приобщается! Не переставайте поддерживать Украину. Для нас важен каждый вклад", – написал президент. 

Как сообщила в Telegram пресс-служба United24, самый маленький одноразовый донат составил 2 цента, а самый большой  $4088. За собранные средства уже закуплены профессиональные военные беспилотники, медицинское оборудование, вертолет для спасения раненых, а также обувь, форма, каски, бронежилеты и другое.  

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/620553613040700/
Контекст:

United24 – общее название глобальной инициативы для поддержки Украины, в том числе для сбора средств на помощь украинской армии, гражданским и восстановления украинских городов. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам.

О запуске глобальной платформы United24 президент Владимир Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований.

Первым амбассадором платформы стал бывший украинский футболист и бывший главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко. Позже к проекту присоединились украинская теннисистка Элина Свитолина, американский актер Лиев Шрайбер, американская группа Imagine Dragons и креативный директор дома моды Balenciaga Демна Гвасалия.

Теги: военные, пожертвование, бронежилеты, беспилотники, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, медицинское оборудование, United24, Лиев Шрайбер
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