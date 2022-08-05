За три месяца через United24 собрали 6 млрд грн – Зеленский

К пожертвованиям на платформе United24 присоединились люди из 110 стран мира Фото: Zelenskiy / Official / Facebook

К пожертвованиям на платформе присоединились люди из 110 стран мира.

"Спасибо всем, кто приобщается! Не переставайте поддерживать Украину. Для нас важен каждый вклад", – написал президент.

Как сообщила в Telegram пресс-служба United24, самый маленький одноразовый донат составил 2 цента, а самый большой – $4088. За собранные средства уже закуплены профессиональные военные беспилотники, медицинское оборудование, вертолет для спасения раненых, а также обувь, форма, каски, бронежилеты и другое.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/620553613040700/ Контекст: United24 – общее название глобальной инициативы для поддержки Украины, в том числе для сбора средств на помощь украинской армии, гражданским и восстановления украинских городов. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. О запуске глобальной платформы United24 президент Владимир Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований. Первым амбассадором платформы стал бывший украинский футболист и бывший главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко. Позже к проекту присоединились украинская теннисистка Элина Свитолина, американский актер Лиев Шрайбер, американская группа Imagine Dragons и креативный директор дома моды Balenciaga Демна Гвасалия.