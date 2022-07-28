Креативный директор Balenciaga стал послом платформы United24. Компания представила свитшоты в поддержку Украины. Фото

Гвасалия будет заниматься организацией сбора средств для помощи временно перемещенным лицам.
Компания уже создала специальные свитшоты, 100% прибыли от продажи которых будет перечислено на направление "Восстановление Украины", отмечается в публикации.
"Спасибо за поддержку Украины", – поблагодарил Гвасалию Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Посмотреть эту публикацию в Instagram
2 марта французский модный дом Balenciaga удалил все публикации со своей страницы в Instagram, оставив только украинский флаг, и поддержал беженцев из Украины финансово.
6 марта в Париже состоялся показ новой коллекции Balenciaga, посвященный Украине.