Креативный директор Balenciaga стал послом платформы United24. Компания представила свитшоты в поддержку Украины. Фото

Гвасалия будет заниматься организацией сбора средств для помощи временно перемещенным лицам Фото: დემნა გვასალია / Facebook

Гвасалия будет заниматься организацией сбора средств для помощи временно перемещенным лицам.

Компания уже создала специальные свитшоты, 100% прибыли от продажи которых будет перечислено на направление "Восстановление Украины", отмечается в публикации.

"Спасибо за поддержку Украины", – поблагодарил Гвасалию Зеленский.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)