Модный дом Balenciaga посвятил показ в Париже Украине и украинским беженцам

Перед началом показа на стульях были разложены футболки для гостей в цветах флага Украины и письмо от дизайнера, в котором он рассказал о своей травме – вынужденном переселении из Грузии, на территории которой шла война.

"Война в Украине вызвала боль старой травмы, которую я ношу в себе с 1993 года, когда то же произошло в моей родной стране и я навсегда стал беженцем. Навсегда, потому что это остается в тебе. Страх, отчаяние, осознание того, что тебя нигде не ждут. Но я также понял, что на самом деле имеет значение в жизни, важнейшие вещи, как сама жизнь, человеческая любовь и сострадание. Вот почему работа над шоу на этой неделе была для меня невероятно сложной. Потому что в это время мода теряет свою актуальность и свое фактическое право на существование. Неделя моды выглядит как абсурд. Я на миг подумал об отмене шоу, над которым я и моя команда упорно трудились и все с нетерпением ждали. Но потом я понял, что отмена этого шоу означала бы уступить, проиграть злу, которое уже почти 30 лет делает мне так больно. Я решил, что больше не могу жертвовать частями себя в этой бессмысленной, бессердечной войне эго. Это шоу не требует объяснений. Это преданность бесстрашию, сопротивлению и победе любви и мира", – написал Гвасалия в письме.

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Во время показа на подиум вышли модели, представив одежду в цветах украинского флага – мужчина в желтом спортивном костюме и женщина в голубом платье в пол.

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Они прошлись по заснеженному залу под куполом с обзором 360°, обдуваемые ветром и снегом.

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Голливудская актриса Сальма Хайек примерила футболку, подаренную дизайнером. 6 марта на своей странице в Instagram она разместила фото, сделанное за кулисами шоу, на котором запечатлена вместе с американской моделью Ким Кардашян.

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Также в сеть попало фото, на котором Хайек и Гвасалия вместе запечатлены в футболках цвета флага Украины.

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Напомним, 2 марта французский модный дом Balenciaga удалил все публикации со своей страницы в Instagram, оставив только украинский флаг, и поддержал беженцев из Украины финансово.