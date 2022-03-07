Модный дом Balenciaga посвятил показ в Париже Украине и украинским беженцам

Перед началом показа на стульях были разложены футболки для гостей в цветах флага Украины и письмо от дизайнера, в котором он рассказал о своей травме – вынужденном переселении из Грузии, на территории которой шла война.
"Война в Украине вызвала боль старой травмы, которую я ношу в себе с 1993 года, когда то же произошло в моей родной стране и я навсегда стал беженцем. Навсегда, потому что это остается в тебе. Страх, отчаяние, осознание того, что тебя нигде не ждут. Но я также понял, что на самом деле имеет значение в жизни, важнейшие вещи, как сама жизнь, человеческая любовь и сострадание. Вот почему работа над шоу на этой неделе была для меня невероятно сложной. Потому что в это время мода теряет свою актуальность и свое фактическое право на существование. Неделя моды выглядит как абсурд. Я на миг подумал об отмене шоу, над которым я и моя команда упорно трудились и все с нетерпением ждали. Но потом я понял, что отмена этого шоу означала бы уступить, проиграть злу, которое уже почти 30 лет делает мне так больно. Я решил, что больше не могу жертвовать частями себя в этой бессмысленной, бессердечной войне эго. Это шоу не требует объяснений. Это преданность бесстрашию, сопротивлению и победе любви и мира", – написал Гвасалия в письме.
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Во время показа на подиум вышли модели, представив одежду в цветах украинского флага – мужчина в желтом спортивном костюме и женщина в голубом платье в пол.
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Они прошлись по заснеженному залу под куполом с обзором 360°, обдуваемые ветром и снегом.
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Голливудская актриса Сальма Хайек примерила футболку, подаренную дизайнером. 6 марта на своей странице в Instagram она разместила фото, сделанное за кулисами шоу, на котором запечатлена вместе с американской моделью Ким Кардашян.
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Также в сеть попало фото, на котором Хайек и Гвасалия вместе запечатлены в футболках цвета флага Украины.
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Напомним, 2 марта французский модный дом Balenciaga удалил все публикации со своей страницы в Instagram, оставив только украинский флаг, и поддержал беженцев из Украины финансово.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 6 марта составили более 11 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также 285 танков, 985 ББМ, 109 артиллерийских систем, 50 РСЗО, 21 единица средств ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов, 447 автомобилей, два легких скоростных катера, 60 цистерн с топливом и четыре оперативно-тактических беспилотника.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.