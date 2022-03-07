Кейт Бекинсейл: Если Россия перестанет воевать – войны больше не будет. Если украинцы перестанут воевать – Украины больше не будет

"По данным благотворительного фонда ООН, за последние дни страну покинули более одного миллиона человек, и многие были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от боевых действий. Они оставили работу, имущество и близких. Им нужен кров, еда и вода", –написала она в посте.

Свою публикацию Бекинсейл дополнила фото государственного флага Украины с надписью "Если Россия перестанет воевать – войны больше не будет. Если украинцы перестанут воевать – Украины больше не будет" и хештегом на украинском языке "Слава Україні".