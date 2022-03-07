Кристен Стюарт вместе с ведущими церемонии Spirit Award показала Путину фак

В публикации отмечается, что во время церемонии, которая прошла в воскресенье, 6 марта, Маллалли обратилась к залу со словами: "Я думаю, что мы говорим здесь от имени всех, когда имеем в виду надежду на быстрое и мирное урегулирование [в Украине]. Конкретно, отъ…бись и иди домой, Путин. А Офферман добавил: "Это быстрое и мирное решение, о котором мы говорим. Мы надеемся, что Путин отвалит и отправится домой".

Со сцены ведущие призвали показать Путину средний палец, и к ним присоединилась Стюарт. Момент, как она демонстрирует президенту РФ фак, крупным планом показали на экране.

6 марта фото со Стюарт было опубликовано в Instagram.