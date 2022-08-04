На собранные через United24 деньги для Украины приобрели первый вертолет

Стоимость вертолета – 23,4 млн грн. Он может развивать скорость до 200 км/ч и преодолевать расстояния до 600 км. Он поможет оперативно эвакуировать раненых бойцов с поля боя и своевременно добраться до госпиталя тем, для кого каждая минута критическая.

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