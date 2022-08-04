На собранные через United24 деньги для Украины приобрели первый вертолет

Стоимость вертолета – 23,4 млн грн. Он может развивать скорость до 200 км/ч и преодолевать расстояния до 600 км. Он поможет оперативно эвакуировать раненых бойцов с поля боя и своевременно добраться до госпиталя тем, для кого каждая минута критическая.
"Благодарны каждому, кто донатит. Продолжайте это делать. Задонатить в United24 можно на официальном сайте или на главном экране приложения "Дія". Каждая гривна важна. Для наших защитников, для гражданских, для победы", – отметили в министерстве.
United24 – общее название глобальной инициативы для поддержки Украины, в том числе для сбора средств на помощь украинской армии, гражданским и восстановления украинских городов. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам.
О запуске глобальной платформы United24 президент Владимир Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований.
Первым амбассадором платформы стал бывший украинский футболист и бывший главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко, вторым амбассадором стала украинская теннисистка Элина Свитолина. В июле к проекту присоединились американский актер Лиев Шрайбер, американская группа Imagine Dragons и креативный директор дома моды Balenciaga Демна Гвасалия.