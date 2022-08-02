110 государств присоединились к сбору средств в поддержку Украины через United24 – Минцифры

За три месяца через платформу удалось собрать более $161 млн Фото: depositphotos.com

За почти три месяца работы платформы удалось привлечь более $161 млн.

"В поддержку Украины донатят из США, Германии, Франции, Великобритании, Канады, Австралии, Швеции, Швейцарии, Ирландии до Антигуа и Барбуды, Ангильи, Никарагуа, Гондураса, Кот-д'Ивуара, Ниуэ. Это яркий пример того, как благодаря цифровым технологиям люди в любом уголке мира могут внести свой вклад в победу над злом", – заявили в министерстве.

В ведомстве поблагодарили за поддержку и призвали всех присоединяться к поддержке Украины.