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ВОЙНА В УКРАИНЕ

110 государств присоединились к сбору средств в поддержку Украины через United24 – Минцифры

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За три месяца через платформу удалось собрать более $161 млн
За три месяца через платформу удалось собрать более $161 млн
Фото: depositphotos.com

110 стран мира присоединились к сбору средств через фандрейзинговую платформу United24 в поддержку Украины. Об этом сообщили 1 августа в Министерстве цифровой трансформации.

За почти три месяца работы платформы удалось привлечь более $161 млн. 

"В поддержку Украины донатят из США, Германии, Франции, Великобритании, Канады, Австралии, Швеции, Швейцарии, Ирландии до Антигуа и Барбуды, Ангильи, Никарагуа, Гондураса, Кот-д'Ивуара, Ниуэ. Это яркий пример того, как благодаря цифровым технологиям люди в любом уголке мира могут внести свой вклад в победу над злом", – заявили в министерстве.

В ведомстве поблагодарили за поддержку и призвали всех присоединяться к поддержке Украины.

https://www.facebook.com/mintsyfra/posts/pfbid0wkbtJPzAnijiFvCNt83cPxxksP41utPWgMgYBETpwpeZGzAooFfr6S534zpWLJwBl

Контекст:

United24 – общее название глобальной инициативы для поддержки Украины, в том числе для сбора средств на помощь украинской армии, гражданским и восстановления украинских городов. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам.

О запуске глобальной платформы United24 президент Владимир Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований.

Первым амбассадором платформы стал бывший украинский футболист и экс-главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко, вторым амбассадором стала украинская теннисистка Элина Свитолина. В июле к проекту присоединились американский актер Лиев Шрайберамериканская группа Imagine Dragons и креативный директор дома моды Balenciaga Демна Гвасалия

Теги: пожертвование, помощь, финансовая помощь, война России против Украины, Министерство цифровой трансформации, Минцифры, United24
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