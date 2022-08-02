110 государств присоединились к сбору средств в поддержку Украины через United24 – Минцифры

За почти три месяца работы платформы удалось привлечь более $161 млн.
"В поддержку Украины донатят из США, Германии, Франции, Великобритании, Канады, Австралии, Швеции, Швейцарии, Ирландии до Антигуа и Барбуды, Ангильи, Никарагуа, Гондураса, Кот-д'Ивуара, Ниуэ. Это яркий пример того, как благодаря цифровым технологиям люди в любом уголке мира могут внести свой вклад в победу над злом", – заявили в министерстве.
В ведомстве поблагодарили за поддержку и призвали всех присоединяться к поддержке Украины.
United24 – общее название глобальной инициативы для поддержки Украины, в том числе для сбора средств на помощь украинской армии, гражданским и восстановления украинских городов. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам.
О запуске глобальной платформы United24 президент Владимир Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований.
Первым амбассадором платформы стал бывший украинский футболист и экс-главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко, вторым амбассадором стала украинская теннисистка Элина Свитолина. В июле к проекту присоединились американский актер Лиев Шрайбер, американская группа Imagine Dragons и креативный директор дома моды Balenciaga Демна Гвасалия.