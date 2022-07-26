ДТЭК Ахметова передал защитникам Полтавской области еще тысячу бронепластин

Усилия населения, бизнеса и власти должны быть консолидированы ради скорейшей победы Украины, заявили в компании Фото: dtek.com

"Сейчас то время, когда усилия населения, бизнеса и власти должны быть консолидированы ради скорейшей победы Украины. Мы тесно сотрудничаем с областными властями и в дальнейшем продолжим оказывать им всю возможную поддержку", – отметил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Бронепластины толщиной 7-8 мм используют для плитоносок, которые будут направлены для нужд военных Полтавской области, защищающих сейчас Украину.

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