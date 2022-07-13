Военнослужащие получили 2 тыс. бронежилетов и средства связи от компании "Метинвест"

Егор Фирсов: Я пообещал писать обо всех, кто помогает по нашему направлению фронта Фото: Єгор Фірсов / Facebook

"Я пообещал писать обо всех, кто помогает по нашему направлению фронта. Только что в нашу бригаду поступили две тонны бронежилетов, лопаты и средства связи от компании "Метинвест" Рината Ахметова. И первое, и второе, и третье поможет сохранить жизнь военным. Это то, что требовалось здесь и сейчас. Это реальная помощь, а не обещания или даже слова поддержки. То, что ценят здесь, на фронте, – дела и ответственность!" – отметил Фирсов.

В пресс-службе "Метинвеста" сообщили, что компания направила 400 бронежилетов бойцам Полтавской области. Всего она передаст украинским воинам 100 тыс. бронежилетов.

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