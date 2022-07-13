Военнослужащие получили 2 тыс. бронежилетов и средства связи от компании "Метинвест"

"Я пообещал писать обо всех, кто помогает по нашему направлению фронта. Только что в нашу бригаду поступили две тонны бронежилетов, лопаты и средства связи от компании "Метинвест" Рината Ахметова. И первое, и второе, и третье поможет сохранить жизнь военным. Это то, что требовалось здесь и сейчас. Это реальная помощь, а не обещания или даже слова поддержки. То, что ценят здесь, на фронте, – дела и ответственность!" – отметил Фирсов.
В пресс-службе "Метинвеста" сообщили, что компания направила 400 бронежилетов бойцам Полтавской области. Всего она передаст украинским воинам 100 тыс. бронежилетов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Компания наладила производство бронепластин, безвозмездно предоставляет их ВСУ, территориальнойобороне, Нацгвардии и уполномоченным представителям власти. Чтобы получить амуницию, нужно отправить письмо по адресу [email protected], в котором написать контактные данные ответственных лиц и вложить официальное обращение.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину группа ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова направила на поддержку ВСУ, Сил территориальной обороны и на гуманитарную помощь почти 500 млн грн.