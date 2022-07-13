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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Военнослужащие получили 2 тыс. бронежилетов и средства связи от компании "Метинвест"

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Егор Фирсов: Я пообещал писать обо всех, кто помогает по нашему направлению фронта
Егор Фирсов: Я пообещал писать обо всех, кто помогает по нашему направлению фронта
Фото: Єгор Фірсов / Facebook

В бригаду, в которой несет службу бывший народный депутат, а сейчас боец теробороны Егор Фирсов, поступили 2 тыс. бронежилетов, а также лопаты и средства связи от компании "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского. Об этом Фирсов написал на своей странице в Facebook.

"Я пообещал писать обо всех, кто помогает по нашему направлению фронта. Только что в нашу бригаду поступили две тонны бронежилетов, лопаты и средства связи от компании "Метинвест" Рината Ахметова. И первое, и второе, и третье поможет сохранить жизнь военным. Это то, что требовалось здесь и сейчас. Это реальная помощь, а не обещания или даже слова поддержки. То, что ценят здесь, на фронте, – дела и ответственность!" – отметил Фирсов.

В пресс-службе "Метинвеста" сообщили, что компания направила 400 бронежилетов бойцам Полтавской области. Всего она передаст украинским воинам 100 тыс. бронежилетов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компания наладила производство бронепластин, безвозмездно предоставляет их ВСУ, территориальнойобороне, Нацгвардии и уполномоченным представителям власти. Чтобы получить амуницию, нужно отправить письмо по адресу [email protected], в котором написать контактные данные ответственных лиц и вложить официальное обращение.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину группа ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова направила на поддержку ВСУ, Сил территориальной обороны и на гуманитарную помощь почти 500 млн грн.

Теги: Метинвест, Егор Фирсов, бронежилеты, Полтавская область, территориальная оборона, война России против Украины
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