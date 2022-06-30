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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нацгвардия получила от "Метинвеста" еще 1 тыс. бронежилетов

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Запорожский гарнизон Нацгвардии уже получил от компании более 3 тыс. бронежилетов
Запорожский гарнизон Нацгвардии уже получил от компании более 3 тыс. бронежилетов
Фото: metinvest.media

Военнослужащие Национальной гвардии Украины получили новую очередную партию из 1000 бронежилетов, укомплектованных украинскими плитами и плитоносками. Амуницию отправят в части Херсонского и Николаевского гарнизонов, пишет 30 июня "Сегодня".

"Мы передаем частям НГУ тысячу бронежилетов – это та потребность, которая была нам заявлена неделю назад. Особенность этой передачи в том, что мы передаем бронежилеты полностью украинского производства. Мы нашли подрядчика, который шьет плитоноски очень хорошего качества, они отвечают всем стандартам безопасности, а плиты традиционно производства "Метинвест", класса 4 и 4+, обеспечивающие достаточную защиту для того, чтобы ребята могли выполнять свои задачи на передней линии фронта", – цитирует издание Александра Мироненко, генерального директора "Запорожстали", которая входит в группу "Метинвест".

Запорожский гарнизон Нацгвардии уже получил от компании более 3 тыс. бронежилетов, это закрыло потребности в защите, рассказал офицер Национальной гвардии Украины Андрей Беляев.

"В частях Национальной гвардии Запорожского гарнизона благодаря помощи компании потребность в бронежилетах закрыта на 100%. Поэтому эти бронежилеты в количестве 1 тыс. штук будут переданы для воинских частей Херсонского и Николаевского гарнизонов", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: война, Национальная гвардия, Метинвест, бронежилеты, Запорожсталь, война России против Украины
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