Патрульные полицейские в Запорожской области получили партию бронежилетов от "Метинвеста"

Это уже второй транш, отметили в "Метинвесте", первую часть бронежилетов запорожские полицейские получили в начале июня.

"Мы передали Национальной полиции еще 100 бронежилетов. Они имеют третью степень защиты с керамическими плитами. Это полностью удовлетворит потребности полиции в защитной амуниции, которая необходима сотрудникам для выполнения задач в Запорожье", – рассказал генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко.

Он подчеркнул, что в ближайшее время полицейские получат еще одну партию защитной амуниции от "Метинвеста". Это позволит полностью закрыть потребности управления в броне.

"Эти бронежилеты имеют керамические пластины, они не такие тяжелые, поэтому нет такой нагрузки на спину, как с другими бронежилетами. В них удобно передвигаться, что очень важно для полицейских, иногда находящихся на дежурстве круглосуточно. У патрульных полицейских и до войны были индивидуальные бронежилеты. Они 2-го класса защиты – защищают от пуль 9 мм и некоторых видов ножевых поражений. Однако с началом военного вторжения РФ в Запорожской области существует потребность в бронежилетах высшего класса защиты. Есть ведь ракетные удары, авиаудары. Мы понимаем, если будет лететь осколок 400–500 г, то его действие совсем другое, чем пули 9 мм. Поэтому нам нужен высший класс защиты", – отметила начальник Управления патрульной полиции в Запорожской области Светлана Михайловская.