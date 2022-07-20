Ахметов объявил о запуске "Стального фронта "Метинвеста" на 1,7 млрд грн

"Стальной фронт "Метинвеста" – это вклад в нашу общую победу и будущее Украины. Сталь "Метинвеста" в 100 тыс. бронежилетов защищает жизнь наших солдат, она легла в основу десятков тысяч защитных сооружений, танковых ежей и фортификаций, помогающих останавливать агрессора. Мы вместе пройдем этот путь к победе, а затем вместе отстроим все, что было разрушено", – заявил Ахметов.

В компании сообщили, что "Метинвест" передает современную амуницию для ВСУ, теробороны, Нацгвардии, Нацполиции, Главного управления разведки и других силовых подразделений. Защитники получат среди прочего 100 тысяч бронежилетов, их делают как из сертифицированной спецстали производства "Метинвест", так и привозят из-за границы. Кроме того, компания передала ВСУ около 400 дронов, 1500 тепловизоров, почти 18 тысяч бронекасок, 27 тысяч турникетов и 500 аптечек. Военные медики ГУР получили 20 машин скорой помощи стоимостью €300 тыс., ВСУ – медикаменты и медоборудование почти на 21 млн грн. "Метинвеста" передал на фронт 100 полноприводных пикапов на сумму более €2 млн. Из стали компании изготовили около 60 тысяч противотанковых ежей и 20 тысяч шипованных цепей против колесной техники.

Также "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова создали проект "Спасаем жизнь": с начала войны продуктовую помощь из Европы уже получили почти 126 тыс. украинцев. Сотрудникам предприятий "Метинвеста", которые эвакуировались из Мариуполя и Авдеевки, предоставляют убежище, снабжают питанием и необходимыми товарами, помогают с трудоустройством.

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Так как порты, через которые экспортировалась продукция компании, заблокированы Россией, предприятия перестроили бизнес, нашли другие маршруты и поставщиков сырья, но тем не менее вынуждены сокращать производство.

"В июле 2022 года компания приостановила добычу руды на криворожских предприятиях – Ингулецком и Северном ГОКах, а также совместном предприятии Южный ГОК. Центральный ГОК работает с уменьшенной мощностью, а на металлургическом комбинате "Каметсталь" работает одна доменная печь", – сказано в сообщении.

Мощности совместного предприятия "Запорожсталь" загружены примерно наполовину, отметили в "Метивенсте".

"Традиционные для экспорта черноморские порты заблокированы, а пропускная способность железнодорожных пересечений границы на запад не удовлетворяет спрос на перевозку. К тому же украинские железнодорожные тарифы остаются достаточно высокими. Вернуть возможность отрасли держать экономический фронт может регулятивная поддержка со стороны государства", – заявили в компании.