ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ахметов объявил о запуске "Стального фронта "Метинвеста" на 1,7 млрд грн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Порты, через которые экспортировалась продукция компании, заблокированы Россией
Порты, через которые экспортировалась продукция компании, заблокированы Россией
Фото: beztabu.net

Группа "Метинвест" с начала полномасштабной агрессии России против Украины направила на нужды армии, поддержание национальной экономики и помощь мирным жителям более 1,7 млрд грн. Об этом говорится в отчете компании Рината Ахметова и Вадима Новинского, опубликованном на ее официальном сайте 18 июля.

"Стальной фронт "Метинвеста" – это вклад в нашу общую победу и будущее Украины. Сталь "Метинвеста" в 100 тыс. бронежилетов защищает жизнь наших солдат, она легла в основу десятков тысяч защитных сооружений, танковых ежей и фортификаций, помогающих останавливать агрессора. Мы вместе пройдем этот путь к победе, а затем вместе отстроим все, что было разрушено", – заявил  Ахметов.

В компании сообщили, что "Метинвест" передает современную амуницию для ВСУ, теробороны, Нацгвардии, Нацполиции, Главного управления разведки и других силовых подразделений. Защитники получат среди прочего 100 тысяч бронежилетов, их делают как из сертифицированной спецстали производства "Метинвест", так и привозят из-за границы. Кроме того, компания передала ВСУ около 400 дронов, 1500 тепловизоров, почти 18 тысяч бронекасок, 27 тысяч турникетов и 500 аптечек. Военные медики ГУР получили 20 машин скорой помощи стоимостью €300 тыс., ВСУ – медикаменты и медоборудование почти на 21 млн грн. "Метинвеста" передал на фронт 100 полноприводных пикапов на сумму более €2 млн. Из стали компании изготовили около 60 тысяч противотанковых ежей и 20 тысяч шипованных цепей против колесной техники.

Также "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова создали проект "Спасаем жизнь": с начала войны продуктовую помощь из Европы уже получили почти 126 тыс. украинцев. Сотрудникам предприятий "Метинвеста", которые эвакуировались из Мариуполя и Авдеевки, предоставляют убежище, снабжают питанием и необходимыми товарами, помогают с трудоустройством.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Так как порты, через которые экспортировалась продукция компании, заблокированы Россией, предприятия перестроили бизнес, нашли другие маршруты и поставщиков сырья, но тем не менее вынуждены сокращать производство.

"В июле 2022 года компания приостановила добычу руды на криворожских предприятиях – Ингулецком и Северном ГОКах, а также совместном предприятии Южный ГОК. Центральный ГОК работает с уменьшенной мощностью, а на металлургическом комбинате "Каметсталь" работает одна доменная печь", – сказано в сообщении.

Мощности совместного предприятия "Запорожсталь" загружены примерно наполовину, отметили в "Метивенсте".

"Традиционные для экспорта черноморские порты заблокированы, а пропускная способность железнодорожных пересечений границы на запад не удовлетворяет спрос на перевозку. К тому же украинские железнодорожные тарифы остаются достаточно высокими. Вернуть возможность отрасли держать экономический фронт может регулятивная поддержка со стороны государства", – заявили в компании.

Теги: Ринат Ахметов, экономика, Мариуполь, продукты, экспорт, Метинвест, трудоустройство, помощь, бронежилеты, металлургия, Запорожсталь, ВСУ, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Tayanna презентовал клип на песню "Гори". Композиция должна была стать саундтреком к фильму Бадоева о "заробитчанах".Видео
  Tayanna презентовал клип на песню "Гори". Композиция должна была стать саундтреком к фильму Бадоева о "заробитчанах".Видео
Пес Патрон в свой день рождения объявил благотворительный сбор средств на закупку корма бездомным животным
Пес Патрон в свой день рождения объявил благотворительный сбор средств на закупку корма бездомным животным
"Меньше чем за полгода он превратился в умирающего старика". Арестович заявил, что конец Путина будет страшным
"Меньше чем за полгода он превратился в умирающего старика". Арестович заявил, что конец Путина будет страшным
  "Когда в России гомосексуальным парам можно будет ходить за ручку? Никогда". Российская теннисистка Касаткина в Испании совершила каминг-аут
  "Когда в России гомосексуальным парам можно будет ходить за ручку? Никогда". Российская теннисистка Касаткина в Испании совершила каминг-аут
"Мать-природа". 63-летняя Мадонна снялась в боди и высоких сапогах
"Мать-природа". 63-летняя Мадонна снялась в боди и высоких сапогах
"Ничего себе! Круто!", "Аж мурашки". Каминская показала, как поет ее шестилетняя дочь
"Ничего себе! Круто!", "Аж мурашки". Каминская показала, как поет ее шестилетняя дочь
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки
У Зеленской – голубые, у Джилл Байден – желтые. Жены президентов Украины и США выбрали для встречи обувь цветов украинского флага
У Зеленской – голубые, у Джилл Байден – желтые. Жены президентов Украины и США выбрали для встречи обувь цветов украинского флага
Юрко Юрченко: Одна из причин, почему началась война – у нас не было своих песен, а москальская ересь звучала на всех радиостанциях
Юрко Юрченко: Одна из причин, почему началась война – у нас не было своих песен, а москальская ересь звучала на всех радиостанциях
  Горянский о Писанке: Она болела и никому об этом не говорила
  Горянский о Писанке: Она болела и никому об этом не говорила
Роговцева назвала лучшую актерскую пару в Украине
Роговцева назвала лучшую актерскую пару в Украине
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо
"Быть Русланой Писанкой". Коллеги и друзья прощаются с украинской ведущей и актрисой, которая скончалась в Германии
"Быть Русланой Писанкой". Коллеги и друзья прощаются с украинской ведущей и актрисой, которая скончалась в Германии
Проживающий в США Дмитрий Ступка: Здесь не хватает красивых девушек. Большинство неряшливы, не очень за собой следят
Проживающий в США Дмитрий Ступка: Здесь не хватает красивых девушек. Большинство неряшливы, не очень за собой следят
  "Хотя бы так могу отомстить". Жена бизнесмена Козловского на Кипре забросала камнями машины с российскими флагами
  "Хотя бы так могу отомстить". Жена бизнесмена Козловского на Кипре забросала камнями машины с российскими флагами
  Санина, Скрипка и Суханов присоединились к творческому проекту Шилько "Буремні вірші". Видео
  Санина, Скрипка и Суханов присоединились к творческому проекту Шилько "Буремні вірші". Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым (133033)
2
"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео (66161)
3
Российский режиссер Качанов: У Павла Деревянко был образ Иванушки-дурачка, которому он полностью соответствовал (54978) G
4
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо (47430)
5
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз (47180)
6
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали (45296)
7
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка (37143)
8
"12 убийственных образов, 12 прекрасных девушек". Украинки снялись для календаря "Так, як відьма скаже" в поддержку ВСУ (29537)
 
 
 
 