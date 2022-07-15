"Метинвест" разработал модульные укрытия для военных

Для производства на предприятии перенастроили оборудование, закупили спецсталь и валки.

"Уникальность этого заказа в том, что для его изготовления мы использовали вальцованное письмо "волна". С таким письмом мы работали впервые. К работе были привлечены 8–10 специалистов, работавших над одной конструкцией около 10 дней", – рассказала главный специалист по сварке и сборке металлоконструкций предприятия "Метинвест" в Запорожье Анна Удот.

Фото: iz.com.ua

По ее словам, металлоконструкция изготовлена так, что ее можно доставить на место установки укрытия в разобранном виде без использования грузовых кранов. Внутри укрытия есть места для отдыха военных и обустройства минимального быта: пространство для буржуек, а также выходы для труб. В полу продуманы стоки для воды и запасной выход с лестницей.