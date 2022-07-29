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ВОЙНА В УКРАИНЕ

9-летняя львовянка собрала 6 тыс. гривен на бронежилет для ВСУ, выставив на аукцион свои картины

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Соломия, выставившая на благотворительный аукцион свои рисунки, побывала на экскурсии во Львовском оборонном кластере
Соломия, выставившая на благотворительный аукцион свои рисунки, побывала на экскурсии во Львовском оборонном кластере
Фото: ЛОК - Львівський Оборонний Кластер / Facebook

Маленькая жительница Львова Соломия Галан организовала благотворительную лотерею для сбора средств ВСУ. Девочка рисовала картины и выставляла их на аукцион, собрав в итоге 6 тысяч гривен. Историю знакомства с Соломией рассказал 25 июля в Facebook Львовский оборонный кластер (ЛОК).

Мама девочки, Лилия Галан – волонтер и заботится о детях-сиротах и детях с особыми потребностями, папа Соломии защищает Украину на передовой. Девочка, по словам мамы, осознает, "в какое непростое время живем", и захотела помочь тем, кто ежедневно защищает Украину.

"А поскольку очень любит и умеет рисовать, решила рисовать картины, выставлять их на благотворительный аукцион и с поддержкой людей собирать деньги на бронежилет", – рассказала мама художницы.

Соломия и Лилия прочитали, что для изготовления одного бронежилета нужно более 5 тыс. гривен, и девочка решила собрать хотя бы на один бронежилет.

"Соломийка верит, что бронежилет защитит военного и, может быть, даже спасет жизнь", – говорит ее мама.

Собранные средства перечислили на благотворительный счет Львовского оборонного кластера. Команду ЛОК умилил поступок девочки, и маленькую героиню пригласили в гости, где провели экскурсию и рассказали об изготовлении военных и медицинских бронежилетов.

"Мы не могли отпустить юную звездочку с пустыми руками и приготовили ей подарочки. Каждый из команды на флаге написал пожелания для Соломийки. Мы в восторге от поступка этой девочки и уже успели полюбить ее всей душой, – рассказала представитель ЛОК Марианна Чугунова.

https://www.facebook.com/ldc.ukraine/posts/pfbid0JXxDB44HbXjDHSVs5pWaQYbnFHS9L3yJnkaZGq4jZeMZSoB2uDmYMHTf12U3Aafnl

Теги: Львов, Украина, военные, аукцион, оборона, помощь, бронежилеты, лотерея, волонтер, волонтеры, деньги, ВСУ, ребенок, картины, девочка
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