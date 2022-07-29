9-летняя львовянка собрала 6 тыс. гривен на бронежилет для ВСУ, выставив на аукцион свои картины

Соломия, выставившая на благотворительный аукцион свои рисунки, побывала на экскурсии во Львовском оборонном кластере Фото: ЛОК - Львівський Оборонний Кластер / Facebook

Мама девочки, Лилия Галан – волонтер и заботится о детях-сиротах и детях с особыми потребностями, папа Соломии защищает Украину на передовой. Девочка, по словам мамы, осознает, "в какое непростое время живем", и захотела помочь тем, кто ежедневно защищает Украину.

"А поскольку очень любит и умеет рисовать, решила рисовать картины, выставлять их на благотворительный аукцион и с поддержкой людей собирать деньги на бронежилет", – рассказала мама художницы.

Соломия и Лилия прочитали, что для изготовления одного бронежилета нужно более 5 тыс. гривен, и девочка решила собрать хотя бы на один бронежилет.

"Соломийка верит, что бронежилет защитит военного и, может быть, даже спасет жизнь", – говорит ее мама.

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Фото: ЛОК - Львівський Оборонний Кластер / Facebook Фото: ЛОК - Львівський Оборонний Кластер / Facebook Фото: ЛОК - Львівський Оборонний Кластер / Facebook Фото: ЛОК - Львівський Оборонний Кластер / Facebook Фото: ЛОК - Львівський Оборонний Кластер / Facebook Фото: ЛОК - Львівський Оборонний Кластер / Facebook Фото: ЛОК - Львівський Оборонний Кластер / Facebook

Собранные средства перечислили на благотворительный счет Львовского оборонного кластера. Команду ЛОК умилил поступок девочки, и маленькую героиню пригласили в гости, где провели экскурсию и рассказали об изготовлении военных и медицинских бронежилетов.

"Мы не могли отпустить юную звездочку с пустыми руками и приготовили ей подарочки. Каждый из команды на флаге написал пожелания для Соломийки. Мы в восторге от поступка этой девочки и уже успели полюбить ее всей душой, – рассказала представитель ЛОК Марианна Чугунова.