Волонтеры собирают средства на покупку внедорожника для батальона теробороны Обуховского района

"В условиях боевых действий внедорожники быстро приходят в негодность, а для выполнения задач нужна скорость и маневренность, поэтому мы собираем средства на покупку внедорожников для батальона теробороны Обуховского района, который готовится к ротации и в ближайшее время отправится на восток Украины. Если кто-то готов подарить автомобиль такого класса, бойцы с благодарностью примут в дар. Может быть любая марка, лишь бы он был полноприводной и на ходу", – сказала собеседница.

По ее информации, собранные средства идут также на ремонт машин перед отправкой на фронт. Каждый автомобиль после покупки и доставки в Украину проходит техобслуживание, ремонт, а затем отправляется бойцам.

"Нужны два внедорожника – один непосредственно бойцам, чтобы они могли быстро перемещаться и выполнять задачи, а второй для для организации перевозки раненых. На один внедорожник уже собрали средства, нужно еще €5 тыс. Пока мы рассматриваем вариант покупки в Польше. Мы все должны понимать, что любая машина на фронте живет от двух до четырех недель, потому что авто либо подрываются на минах, либо приходят в негодность", – отметила Журавская-Товмач.